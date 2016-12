Águilas y Tigres, a dar el primer golpe

AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un paréntesis de 18 días, América y Tigres se toparán de nuevo en una final a partir de hoy para dirimir al campeón del torneo.

Las Águilas regresaron a México el lunes luego de perder el domingo en Japón el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes, una cita a la que clasificaron tras superar a Tigres en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Previamente, América había vencido a Tigres en la final del Apertura 2014, cuando se impusieron 3-1 para conseguir el 12do. título de su historia con lo que se quedaron en solitario como el equipo más laureado del país.

"El viaje estuvo pesado pero no hay excusas porque queremos ganar la final, habrá tiempo de recuperarse", dijo el volante de América, William Da Silva. "No hay pretextos, sabemos la grandeza de este equipo".

Da Silva ha marcado tres de los cinco goles que América consiguió en la liguilla para llegar a la final, incluyendo dos en la semifinal ante Necaxa, y tiene a las Águilas en la antesala de lograr uno de los objetivos que la dirigencia trazó para festejar los 100 años de la fundación del club.

El equipo ya fracasó en sus intentos por ganar la Copa MX, donde cayó en semifinales, y el Mundial de Clubes.

Pero para lograr esa meta, las Águilas deberán dar cuenta de Tigres, un rival que posee uno de los mejores planteles de la liga mexicana y que además de esas dos finales ante América ha disputado la final de la Copa Libertadores el año pasado y la del Apertura 2015, cuando venció a Pumas para conseguir el cuarto título de su historia.

A diferencia de las Águilas, que vivieron una larga travesía y no han parado de jugar desde que superaron a Necaxa en una de las semifinales el pasado de diciembre, los universitarios tuvieron que esperar en casa casi tres semanas en las que sólo tuvieron un partido amistoso. Pero su entrenador, el brasileño Ricardo Ferretti, no lo considera como una ventaja.

"Ellos tuvieron tres partidos con una intensidad muy grande contra muy buenos equipos y podemos decir que también llegan más embalados. No veo tanta diferencia ni ninguna ventaja del desgaste", dijo Ferretti, quien también le dio a Tigres un título en el Apertura 2011. "Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, de hacer muchas cosas, ellos tuvieron partidos, son situaciones que depende del punto que se quieren ver. Yo lo veo positivo y creo que nosotros tuvimos una preparación adecuada en esta espera para poder enfrentarlos a partir del jueves".

Tigres superó 3-0 al América en la tercera fecha del Apertura, pero entonces las Águilas eran dirigidas por Ignacio Ambriz, quien fue cesado y relevado por el argentino Ricardo La Volpe, quien va por su segundo campeonato de liga.

Esta será la quinta final entre ambos equipos, América tiene tres victorias y su único revés lo sufrió en el torneo de Copa de 1975.

Oribe Peralta dijo que no es ninguna obligación ganar el título del Apertura 2016, pues América ha logrado estar en muchas finales y es muy exitoso.

"No lo veo como una obligación, el equipo ha estado, desde que llegué, en todas las liguillas, en todas las competencias importantes ha llegado a finales o semifinales, estoy en un equipo exitoso más que muchos otros", expresó.

De la misma manera, rechazó que el quedar marginado de no ganar el título sea un fracaso, toda vez que cuando se trata del América se magnifican las cosas.

"La verdad que siempre es así, al América siempre, aunque haya perdido dos partidos ya es crisis, y muchos otros pierden cinco o pelean el descenso y no hay crisis nunca. En América siempre se magnifican las cosas", comentó.

Peralta, quien indicó que en lo personal no le ha pegado tanto el cambio de horario, dijo que el equipo hace su mejor esfuerzo para ganar los torneos en los que participa, ya después es percepción de la gente si se siente dolida o no por no ver resultados.

"El equipo ha hecho todo lo posible por ganar todos los torneos en que participa, ya después es percepción de la gente sentirse dolida o no, nosotros hemos dado nuestro mejor esfuerzo para hacer mejor las cosas y sin duda que mañana (hoy) y el domingo lo haremos así", dijo.

No hay obligación del título, dice Oribe