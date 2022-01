Andrade espera un gran 2022

Para un deportista, llegar a la cumbre es complicado, pero el mantenerse ahí es aún más duro, sin embargo, para el lagunero "El Ídolo" Andrade no existen dudas ni temores en el año que hoy comienza, durante el que tiene clara su META de mantenerse como una de las máximas superestrellas de la lucha libre mexicana.

En exclusiva para El Siglo, "Menny" Andrade compartió sus rituales y tradiciones para darle la bienvenida al año nuevo, así como sus proyectos en puerta y sus ambiciones dentro de la lucha libre en un año 2022 al que recibió con optimismo. Para el nativo de Gómez Palacio y heredero de una respetada dinastía de luchadores profesionales, el nuevo calendario implica retos profesionales y más cumbres por conquistar, pero más aún pretende dar uno de los pasos más importantes de su vida personal, al contraer matrimonio con su prometida, la también estrella de la lucha libre estadounidense Charlotte Flair.

NOSTALGIA

Hace apenas unos días Andrade estuvo de visita en su tierra para luchar en la Arena Olímpico Laguna, donde dio sus primeros pasos como gladiador, lo cual coincidió con fechas nostálgicas y muchas imágenes llegaron a su mente: "se vinieron muchos recuerdos, nunca me imaginé que se agotarían los boletos. Cuando tenía 13 años, soñaba con que un día se llenara esa arena para verme, como cuando en ese entonces iban las grandes figuras de la lucha mexicana, así que al suceder eso en esta función, fue una emoción increíble", señaló.

"Esa noche les entregamos un reconocimiento a mis entrenadores y a mi papá; fueron los que me involucraron en esto, mi papá, mis tíos Espanto y Diamante, los Stuka, ellos me decían que yo me iba a ir a Estados Unidos, eso me emocionaba y ahora tuve oportunidad de recordarlo junto a Stuka; fue un momento muy bonito el darnos cuenta de que eso ya es una realidad", complementó.

RITUALES

La superestrella de la lucha libre compartió para los lectores de El Siglo su manera de celebrar la llegada del año nuevo, festejo al que se ha tenido que adaptar al concentrarse en su trabajo todos los días del calendario: "prácticamente siempre la Navidad la paso en Gómez Palacio, hago lo posible por estar ahí con la familia, ya en Año Nuevo van tres años en que viajo a Cancún con mi novia, brindamos, me gusta hacer lo de las uvas, pero por lo general lo pasamos solos, porque en WWE trabajábamos del 26 al 30 de diciembre y viajábamos distancias largas, de Nueva York a Florida, luego a Texas, te regresabas a Búfalo; mucho trajín y aprovechábamos los días que nos daban. Ahora mi novia está de gira, yo recién regresé a Orlando, donde vivo, así que viajamos desde antes a Cancún, estuvimos un tiempo allá y ahora pasamos la noche del Año Nuevo en casa, solo nosotros dos, porque mañana Charlotte debe viajar a trabajar, yo el martes también me voy de gira, entonces en este caso nos tocó así, lo entendemos y lo disfrutamos", compartió.

Experiencias como la de este Año Nuevo han ayudado a Andrade y a Flair a crecer como pareja, una relación que buscarán consolidar aún más en este 2022, llegando al altar: "la idea era casarnos el año pasado, pero llegó el COVID, le propuse matrimonio hace dos años, pero llegó la pandemia y tuvimos que cambiar los planes. Esperamos que este año se pueda retomar la libertad para viajar, porque queremos que estén todos nuestros familiares. La idea es casarnos en Gómez Palacio, en Lerdo, hemos visto lugares ahí y esperamos que este año sean mejores las cosas para los viajes, que su familia pueda viajar a La Laguna y hacer la boda. A veces nos desesperamos y hasta platicamos en ya casarnos en una ceremonia nosotros solos, pero logramos tranquilizarnos, sabemos que debemos tener paciencia y estamos muy animados por nuestra próxima boda", comentó el próximo yerno de la leyenda Ric Flair, situación que aún le hace presa de la "carrilla" de algunos de sus amigos y compañeros de profesión.

SUS METAS

Será 2022 un año de suma importancia en la carrera profesional de Andrade, pues busca convertirse en la cara de la empresa All Elite Wrestling, con la que actualmente milita: "ya soy una superestrella, el mejor lagunero en la actualidad, pero busco ser el mejor de todos los tiempos. En este año quiero convertirme en la cara de esta nueva empresa, entrar al mercado de México, a Latinoamérica, la India, son mercados que va a abrir esta empresa, en la que voy a buscar el campeonato máximo, el de peso completo", afirmó con determinación el gomezpalatino.

Como todos, Andrade se hace propósitos que buscará cumplir a toda costa: "quiero llegar a los 120 kilos, aunque se que es un proceso tardado y de mucho gimnasio. Espero en este año casarme, ver a mi novia vestida de blanco, seguir creciendo como luchador, conquistar más territorios como Puerto Rico, donde voy a luchar en este mes de enero. Me gusta lo que hago y voy a seguir preparándome para que se sientan orgullosos en La Laguna, mis papás, las personas que creyeron en mí y quienes no creyeron, a final de cuentas, también lo hago por mí, para cumplir mis objetivos", señaló "Menny", quien no descartó la idea de pronto darle otro heredero a las dinastías Andrade y Flair.

"El Ídolo" no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a los aficionados laguneros de la lucha libre, a quienes deseó un feliz Año Nuevo 2022: "espero que todos sus deseos se cumplan, luchen por ellos, no esperen a que los sueños lleguen a la mesa, hay que ayudarles a llegar. Deseo que cumplan todos esos propósitos y que haya mucha salud, que sea un mucho mejor año para todos los aficionados en La Laguna y a nivel mundial".