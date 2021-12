Récord en venta y tres nuevos estudios sobre Frida Kahlo que marcaron el 2021

Todo lo que se dice, descubre, estudia, exhibe, encuentra –e incluso, hay que decirlo, lo que se vende— acerca de Frida Kahlo despierta curiosidad en México y en el mundo. Ya son más de cuatro décadas de una mayor atención en torno de la artista, su vida y obra, pero en las dos últimas décadas este interés es más creciente y muy, muy redituable.

Además de exposiciones inmersivas o nuevos chismes sobre su vida y amores, este 2021 nos dejó importantes noticias en torno de la pintora. Muchas son positivas: desde un récord en ventas por una obra suya hasta tres nuevos grandes estudios sobre su obra y etapas de su vida. Hubo otras noticias menos celebrables, como el anuncio de que la mayor colección de sus pinturas –la del Dolores Olmedo- ya no estará en Xochimilco sino junto a un parque de juegos mecánicos en Chapultepec, hasta un round más en la confrontación por la marca y nombre que protagonizan familiares de la pintora y una compañía extranjera.

Presentamos aquí las siete más importantes en el año.

Récord en subastas en América Latina

El autorretrato "Diego y yo" (1949) de Frida Kahlo marcó en noviembre un récord absoluto para la pintora mexicana, y para un artista latino, al venderse por 34, 9 millones de dólares en una subasta organizada por la casa de remates Sotheby's en Nueva York.

Pintado en 1949 por la artista mexicana, el cuadro que estaba en una colección privada, tiene la dedicatoria "para Florence y Sam con el cariño de Frida". El comprador fue el coleccionista argentino Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), aunque esta obra es para su colección privada. Costantini en 1995 pagó lo que fue un récord de 3, 2 millones de dólares por "Autorretrato con chango y loro" (1942) de Frida Kahlo.

La mayor obra escrita sobre sus pinturas

"Frida Kahlo. Obra pictórica completa" (Taschen), se publicó este año. Es el primer libro que analiza e interpreta, a profundidad y con rigor, cada una de las 152 pinturas que hizo Frida Kahlo. El historiador de arte e investigador Luis-Martín Lozano fue el editor de esta obra que constituye el más completo estudio y revisión, desde la historia del arte, de cada una de las pinturas, su contexto y origen, los vínculos entre una obra y otra, y la complejidad que guardan; incluso analiza obras perdidas, destruidas o desaparecidas.

Es una obra dirigida y producida por Benedikt Taschen, quien invitó a Luis-Martín Lozano a desarrollar este proyecto de libro monumental —dentro de la serie XXL—. Está editado en español, inglés, francés y alemán; tiene 624 páginas, y describe la historia, contexto, y características de más de 150 pinturas.

"Es la primera vez que desde la historia del arte nos abocamos al estudio de cada una de sus pinturas y las comentamos, con una visión contemporánea a la luz de nuevas investigaciones y metodologías", dijo Lozano, coautor de los análisis de las pinturas junto con Andrea Kettenmann y Marina Vázquez Ramos.

Frida en París

El escritor Jaime Moreno Villarreal se adentró en el archivo de la Casa Azul y otros acervos y reconstruyó el viaje tan difícil para la pintora a la Ciudad Luz, un viaje que marcó su obra.

Las cartas entre Frida Kahlo y Diego Rivera que se conservan en el archivo de la Casa Azul son la fuente esencial del libro "Frida en París, 1939" (Turner Noema, 2021), el relato más detallado acerca de la estancia de la artista en la Ciudad Luz, entre enero y marzo de 1939.

Tras haber trabajado en el archivo de la Casa Azul en torno de las bibliotecas de los dos artistas mexicanos y, luego, sobre las conferencias que André Breton ofreció en México, el investigador encontró estas cartas que son inéditas y desconocidas, y en las que Frida ofreció a Diego Rivera parte del relato de los días que ahí vivió. Entre los archivos surgió la idea de hacer este libro. No son la única fuente que consultó Moreno Villarreal, pero sí resultaron esenciales.

Todos los dibujos de Frida

Los dibujos de Frida Kahlo reunidos y estudiados son el eje del libro de arte "Los sueños de Frida", edición limitada de la editorial Artika. La investigadora Helga Prignitz-Poda, una de las mayores especialistas en la pintora mexicana, es autora de uno de los ensayos del nuevo.

Los dibujos son prácticamente una biografía, como un diario ilustrado, donde puede verse el recorrido de su vida a través de los dibujos."Los sueños de Frida” es una obra única, no sólo por las características de la edición, sino sobre todo porque ha reunido en un volumen el mayor número de dibujos de Frida Kahlo, en reproducciones facsimilares; son 34 dibujos de distintos periodos.

Es una edición de colección, limitada a 2 mil 998 ejemplares a nivel mundial, que tiene un costo de 6 mil dólares. Contiene además fotografías y reproducciones de pinturas y dibujos, y textos de Juan Coronel Rivera y María del Sol Argüelles. Sin embargo, es una obra inaccesible para el gran público.

Frida sale de Xochimilco

Uno de los hechos más sorprendentes en torno de la obra de Frida Kahlo lo dio a conocer en julio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, cuando presentó el proyecto del Parque Urbano Aztlán que sustituirá la Feria de Chapultepec; entonces contó que ahí se abriría la nueva sede del Museo Dolores Olmedo. Y aunque ese museo tiene en su colección obras de Diego Rivera y Angelina Beloff, entre otros artistas, así como otras colecciones, la serie de 26 pinturas de Frida Kahlo –la más importante de esta pintora— es el centro de ese museo (también posee el mayor conjunto de pinturas de Rivera).

La periodista Adriana Malvido publicó en EL UNIVESAL que el proyecto de nuevo museo no tomó en cuenta que existe un fideicomiso donde la mecenas Dolores Olmedo determinó que era un legado para el pueblo de México, y que el acervo era inamovible: "El Museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio, ni pasar a otra Secretaría de Estado. Los bienes fideicomitidos se mantendrán juntos y en su mismo domicilio".

Según los herederos de Dolores Olmedo, en la sede Aztlán estarán las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, y el inmueble de La Noria será sede del fideicomiso. Aunque no hay fecha definida para la apertura del museo, la intención es que ésta sea en 2024; tampoco se ha publicado qué arquitecto lo construirá.

La disputa por la marca y el nombre

Este año aumentó la confrontación entre Frida Kahlo Corporation y las parientes de la pintora por la marca y el nombre con el fin de tener los derechos para comercializar productos con la imagen de la pintora. La última batalla se la llevó Frida Kahlo Co., después de que un juez determinó que podrá comercializar la muñeca con el nombre e imagen de la artista. Sin embargo, la familia -Mara Romeo y Mara de Anda Romeo- aclaró que corresponde a un fallo de naturaleza procesal y que esto no afecta el conjunto de los litigios que mantiene la familia sobre la titularidad de las marcas frente a FK Co.

El litigio está activo en diversos tribunales en los que se dirime la disolución de la sociedad Frida Kahlo Corporation, "debido al actuar fraudulento del Sr. Carlos Dorado, que ha incumplido sistemáticamente tanto los acuerdos comprometidos con la familia Kahlo, como las obligaciones más básicas que regulan el funcionamiento de toda corporación”, según la familia.

En Panamá, en 2005 se constituyó el corporativo por acuerdo entre Isolda Pinedo Kahlo (sobrina nieta de la pintora y su heredera) y la empresa Casablanca Distributors. Fue un acuerdo de comercialización de productos con el nombre de la pintora.

Dado que Isolda murió el 1 de julio de 2007, figura como heredera Mara Romeo; ella y su hija, Mara de Anda, llevan adelante un proceso contra la corporación con el fin, han dicho, de que todo vuelva a como estaba en 2005. Aseguran que sí hubo asociación con Frida Kahlo Corporation (FK Co.) más no una venta de derechos.

Fridas por aquí y por allá

La obra de Frida Kahlo es Monumento Artístico desde el 25 de julio de 1984, y por ello está protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; a pesar de esto muchos le atribuyen la autoría de piezas insólitas.

Lo peculiar este 2021 es que la Universidad Anáhuac presentó una exhibición de supuestas obras de Frida Kahlo, desconociendo, precisamente, todos los estudios que investigadores y especialistas han hecho sobre cada uno de sus trabajos.

Se trata de un conjunto de nueve óleos cuyo valor algunas personas de la comunidad cultural cuestionaron, aunque no hubo reacción ni del Instituto Nacional de Bellas Artes ni del Banco de México, fiduciario de las obras de la pintora.