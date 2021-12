Protección Civil y Bomberos realizan simulacro de sismo en Lerdo

Elementos de la dirección de Protección Civil y Bomberos en Lerdo participaron en la supervisión de un simulacro de sismo, el cual se realizó en la Caja Popular Mexicana, ubicada sobre la avenida Francisco Sarabia.

Para dar cumplimiento al Programa Interno de Protección Civil, que dice que se deben realizar por lo menos 2 simulacros al año, se evacuó de manera ordenada al personal de la cooperativa de ahorro y a los cuentahabientes que se encontraban en el lugar, en un tiempo de 60 segundos.

Simulando una alerta por sismo, se cumplió con los protocolos de no gritar, no correr, no empujar, así como aseguramiento del área, donde se verifica que ninguna persona se encuentre al interior del establecimiento, así lo dio a conocer la coordinadora de Protección Civil, María Isabel Macías Sifuentes.

"Nos giraron oficio para apoyarlos en el simulacro de sismo que realizarían el día de hoy a las 10 de la mañana, nosotros acudimos como observadores para verificar qué realicen el simulacro según el protocolo", dijo la funcionaria.

En octubre del 2017 el Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 3.7 a 98 km de Lerdo cerca de Cuencamé y se sintió en municipios como Rodeo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y hacia la sierra. No obstante es requisito realizar los simulacros.