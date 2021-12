Se reúne nuevo Secretario de Gobierno en Durango con miembros del gabinete en La Laguna

El recién nombrado secretario General de Gobierno en Durango, Jorge Mujica Vargas se reunió con los miembros del gabinete de la región Laguna, a fin de tener una mayor coordinación y sobre todo solicitarles respuesta hacia la ciudadanía. También se reunió con la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez Ibarra con quien abordó el tema del suicidio y la necesidad de trabajar en conjunto.

“De tal manera que tengamos mayor coordinación, dar más respuesta a la sociedad cada uno desde su área, acercarse más a la sociedad en dar respuesta, no traerla a vuelta y vuelta, dar el sí o el no y el por qué no, sensibilizar más, hacer un verdadero equipo verdadero de trabajo en beneficio de los habitantes de la Comarca Lagunera”, dijo Mujica.

Fue el 20 de diciembre cuando el gobernador José Rosas Aispuro nombró a Mujica Vargas, tras la renuncia de Héctor Flores Ávalos el fin de semana anterior.

En el que fuera su primer encuentro como funcionario del Estado, Mujica fue recibido por los integrantes del gabinete con beneplácito. “Viene a refrendar lo que es el cierre en esta recta final del gobierno, un trabajo que se viene haciendo ya por instrucciones del gobernador, y bueno lo recibimos con beneplácito al nuevo secretario general de Gobierno. Es una tarea nada fácil, sin embargo el trabajo en equipo es fundamental, para que esto sea sacado adelante sin ningún problema”, dijo Oswaldo Santibáñez, quien fuera anfitrión en dicha reunión que se celebró en Casa de Gobierno.

En materia de finanzas, el Secretario de Gobierno aseguró que para este miércoles, como lo había anunciado el Secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, se liquidó los adeudos con el personal de las diferentes dependencias del Estado, que originó incluso manifestaciones y bloqueos de calles como lo hicieran en la Vicefiscalía de Justicia.

“El problema financiero del gobierno del estado es un problema estructural. Desde hace 12 años, el Gobierno trae un problema de flujo, de liquidez, porque Durango es de los pocos estados que carga con la responsabilidad de pago en Educación, este problema lo tuvimos varios estados que al final de cuentas había una compensación de parte de la Federación hacia los estados, la cual no llegó a tiempo para hacer liquidar o pagar todas las percepciones de fin de año, pero hubo un problema de la federación que no llegó a tiempo el recurso como estaba programado y causó estos problemas de falta de pago pero ya está pagado totalmente”, dijo el secretario de Gobierno