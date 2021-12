Más de 5 mil laguneros fueron diagnosticados con diabetes tipo 2 en este año

En los primeros once meses de este año, 5 mil 155 laguneros fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 (no insulinodependiente) que se presenta cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La mayoría de las personas diabéticas tienen el tipo 2, que, en gran medida, se debe al exceso de peso y a la falta de actividad física, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos estadísticos fueron proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria VI que atiende los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca y son con corte a la semana epidemiológica número 46 de este 2021. La diabetes mellitus tipo 2 ocupa el sexto lugar entre las enfermedades que se diagnosticaron de primera vez en dicha área jurisdiccional. TAMBIÉN LEE: ¿Cómo cuidar la diabetes durante las fiestas decembrinas? El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reporta en Coahuila, de enero al 4 de diciembre del presente año, un total de 13 mil 292 nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 y las más afectadas son las mujeres con 7,601 diagnósticos de esta enfermedad. La cifra de este 2021 en la entidad representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo pero del año pasado. En 2020, el registro en Coahuila fue de 8 mil 545 personas diagnosticadas, entre ellas 4 mil 931 mujeres. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste