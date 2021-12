Vacunación antiinfluenza avanza en Jurisdicción Sanitaria II en Gómez Palacio

Avanza la vacunación contra la Influenza en la Jurisdicción Sanitaria 2, que mantiene su atención en los grupos vulnerables o de riesgo. Para los adultos mayores que están por recibir o recibieron su dosis de refuerzo contra el COVID-19, no existe ninguna contraindicación para no aplicarse ambos biológicos.

María del Roble Quintana Esparza, jefa de enfermería y responsable de la campaña de vacunación en la Jurisdicción, aseguró que no existe ninguna contraindicación para los adultos mayores.

"Si hoy se aplican COVID, mañana se pueden aplicar influenza o viceversa. No hay nada de que no se pueden aplicar, no pasa nada", aseguró Quintana Esparza.

Y es que explicó que la vacuna contra influenza es de virus inactivado "y también la de COVID, no hay ningún problema, la gente debe de acudir confiada, tenemos años aplicando vacuna, claro que la vacuna COVID es nueva, pero cuando se dan las indicaciones, eso ya se estudió, no damos indicaciones a la ligera", recalcó la responsable.

En cuanto a las dosis aplicadas al momento, dijo que hasta el lunes se habían aplicado un total de 39 mil 743 dosis contra la influenza, lo que representa un 70.5 por ciento de la meta trazada de 56 mil 340, meta que se amplió semanas atrás, ya que se había establecido como meta aplicar 52 mil 870.

"Se nos pedía que para el día último de diciembre tuviéramos cubierto el 70 por ciento de la población y vamos bien. Estamos con un 70 por ciento", comentó.

Llamo a las personas que aún no han recibido su inmunización, a que acudan al Centro de Salud Isauro Venzor, ubicado sobre la avenida Aldama entre Justo Sierra y Felipe Ángeles en la colonia Centro de Gómez Palacio. El centro no cerrará sus puertas, aunque el horario solo será matutino de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, horario que permanecerá hasta el 5 de enero.

La población blanco o de atención es para los adultos mayores de 60 años; embarazadas, 6 a 59 meses de edad, así como la población en riesgo de 5 a 59 años de edad, es decir, con alguna comorbilidad.