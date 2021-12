Tachan a Adela de insensible

El nombre de Adela Micha se volvió tendencia ayer en redes sociales luego de que anticipara el deceso de Silvia Pinal.

La mañana de este jueves se dio a conocer que Silvia se encuentra internada en un hospital de la Ciudad de México por una baja en su ritmo cardíaco, sin embargo, al estar ahí le detectaron COVID-19 por lo que tendrá que permanecer en observación.

Luego de que se difundiera dicha noticia, apareció en redes sociales un video en el que Adela Micha recibe la noticia sobre la salud de la primera actriz.

En el clip se aprecia que, previo a realizar su noticiero en Youtube, Adela es informada sobre la situación de Pinal a lo que la periodista responde, "ya no tarda en morirse".

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban. Tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir.

El video se volvió viral en redes sociales. Los usuarios criticaron Adela por su comentario y la han calificado de insensible.

Después de que el video trascendiera, Adela subió un video en el que se defiende de los señalamientos y en el que aclaró que, "no fue falta de tacto".

"Están diciendo que en el corte cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije, 'preparen la entrevista', porque le había escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté, 'No se vaya a morir'.

"Y es que es mayor, le da COVID, tiene 91 años, con una falla cardíaca hace seis meses y dije, 'voy a llamar a Alejandra Guzmán, preparen la entrevista', para ilustrar nada más la llamada, no por otra cosa, no me contraje, no fue falta de tacto", externó Micha.