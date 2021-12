Venta de luces no repunta en La Laguna

La venta de luces no ha repuntado en este año, factores como el incremento en la canasta básica, deudas y la pandemia, aún impactan el bolsillo de los laguneros, por lo que han sido pocos los que han optado por invertir en la decoración del hogar para esta temporada navideña.

"La gente trae otras cosas que pagar: deudas que vienen arrastrando desde el año pasado, otros se quejan de que han subido mucho las cosas, la comida, los juguetes, muchos dicen que no van a hacer nada, otra vez, ya con lo que se ha visto de los contagios en los últimos días, entonces todo esto ha hecho que la venta sea muy calmada", comentó José Hernández, quien tiene un puesto de gorritos y artículos navideños en un crucero.

La inflación ha impactado a cada uno de los sectores económicos y la venta de luces no es la excepción. Los vendedores señalan que se les incrementaron los precios para este año, lo que es atribuible a que la mercancía viene de países asiáticos y han subido los fletes, aunque algunos contaban ya con producto que se les quedó del 2020, cuando se desplomaron las ventas por la pandemia por COVID-19, además de que, en diciembre, se enfatizó la prohibición de reuniones.

"El año pasado fue el peor año, ahora vamos un poco mejor, pero sigue estando muy bajo, el año pasado nos tuvimos que ir con mucha mercancía, estuvo muy baja la venta, la gente tenía mucho miedo, este año tampoco se ha vendido mucho, pero sí vamos poquito arriba que en el 2020", señaló Yuridia Antonina, quien se encarga de un negocio de luces e inflables.

Pero en otros negocios de este mismo giro, aseguran que este año ha sido el peor, pues consideran que la gente sí tiene ganas de adornar sus casas, pero no cuenta con el presupuesto para ello por los gastos que vienen arrastrando, deudas y, sobre todo, el aumento en los alimentos, así como diversos servicios: "el año pasado vendimos poco, pero ahora estamos vendiendo aún más poco"

La familia de Yuridia viene del Estado de México. Cada año pasan todo diciembre en Torreón para manejar mercancía como son luces en cascada, en series, de colores y blancas, inflables de diferentes tamaños y figuras, coronas, guirnaldas, esferas de diversos tipos y materiales, como plástico o vidrio, gorros, árboles navideños, etc.

"Las cascadas es lo que más se mueve ahorita, tenemos hasta de cuatro metros, es lo que más se está pidiendo", comentó la joven, quien recomienda a los compradores revisar bien su mercancía y probarla antes de salir del negocio, para que, en caso de ser necesario, se pueda realizar un cambio; de lo contrario, resulta más complicado: "me han traído series que no vendo yo y me piden cambiarlas, pero así no se puede".

En opinión de José, existen muchos comerciantes informales que se dedican a la venta navideña durante todo el mes de diciembre, sin embargo, aseguró que los laguneros son "buenos compradores", sobre todo en lo que se refiere a las fiestas, de cualquier tipo.

Los vendedores coinciden en que Torreón suele ser un mercado muy positivo para este tipo de productos, por lo que generalmente agotan la mercancía, pero en esta ocasión no se ve así.