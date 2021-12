Once hombres son acusados de la violación en grupo de una adolescente en Alemania

La fiscalía de la ciudad alemana de Hamburgo ha acusado de abusos sexuales a once hombres que presuntamente violaron en grupo a una adolescente de 15 años el año pasado, según informaron este miércoles diversos medios.

La acusación se ha formalizado pasados 15 meses de los hechos, que ocurrieron en la noche del 20 de septiembre de 2020, y sin que los sospechosos hayan sido detenidos, con la excepción de uno que quedó en libertad poco después.

Este hecho ha causado indignación en las redes sociales en el último periodo y condujo a algunos usuarios a hacer públicas las identidades de los sospechosos, lo que a su vez llevó a la policía a abrir una investigación por violación de privacidad.

De acuerdo con la cadena privada NTV, la fiscalía acusa a los once, con edades comprendidas entre los 17 y los 21 años, de haber abusado "con diverso grado de participación, en momentos distintos y en diversos lugares" de la adolescente.

Ésta no fue capaz de dar su consentimiento, según la fiscalía, dado a su estado de embriaguez, que la llevó a perder el contacto con su grupo de amigos, que celebraba una fiesta en un parque de Hamburgo, en el norte de Alemania.

Según la versión de la policía, el grupo de jóvenes llevó a la adolescente a un lugar apartado del parque, donde fue sometida a repetidas violaciones y abusos en el curso de varias horas. Los hombres después la abandonaron tras robarle el móvil y la cartera.

Según declararon testigos que llamaron a la policía tras encontrar a la víctima, los perpetradores además habían grabado un vídeo en el que podían verse los abusos, aunque los agentes no consiguieron localizarlo en el curso de la investigación.

De acuerdo con medios locales, en noviembre los investigadores consiguieron cotejar las nueve muestras de esperma halladas en la víctima con el ADN de los acusados.

No obstante, una portavoz de la fiscalía justificó entonces que no era necesario pedir órdenes de detención por no existir riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.