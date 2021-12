Ayrton Preciado quiere su propio campeonato con Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna trabajaron ayer por doble sesión en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde realizan la segunda semana de pretemporada rumbo al torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El equipo comandado por Pedro Caixinha acelera el paso en los entrenamientos a los que ya se integraron los elementos que habían sido convocados a la selección mexicana: Carlos Acevedo, Omar Campos, Alan Cervantes y Eduardo Aguirre, quienes han mostrado completa disposición para rápidamente alcanzar el ritmo de trabajo de sus compañeros. Los albiverdes trabajarán hoy en un entrenamiento a las 10:00 horas, para mañana disputar por la mañana su segundo partido amistoso de preparación, antes de hacer una pausa por la Navidad.

VA POR SU AÑO

Previo al entrenamiento matutino de ayer, el volante ecuatoriano, Ayrton Preciado, afirmó en entrevista difundida por el club, que su adaptación al estilo de juego del estratega portugués, va viento en popa: "Pedro Caixinha nos ha transmitido la idea que tiene. Tiene la ventaja de que nosotros seguimos siendo ese equipo intenso que en el torneo pasado complicaba a los rivales. Ahora la idea de él es tener un poco más la pelota, un poco más de ideas de juego, tratar de crear peligro, pero con combinaciones y asociaciones, entonces estamos muy a gusto. Nos ayuda mucho la intensidad que dejó Guillermo (Almada), así que combinando esos dos puntos vamos a complicar mucho a los rivales", sostuvo.

"Me siento motivado en una pretemporada en la que sé que tengo que fortalecerme y prepararme mucho para el arranque del torneo. Vamos a disputar dos competencias muy exigentes, habrá partidos con mi selección y si me toca estar tengo que estar preparado físicamente", agregó Ayrton. "Todo jugador desea disputar una Copa del Mundo. Estamos tan cerca, hay una muy buena selección, estamos trabajando humildemente. Tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial y por lo tanto, hay que pensar en alcanzar ese logro", adelantó el sudamericano.

ANIVERSARIO DEL TÍTULO

Cuestionado sobre sus impresiones al llegar para Santos el aniversario 25 de que logró su primer título de Liga MX, el habilidoso volante ecuatoriano dijo: "la verdad, desde que llegué a Santos Laguna me propuse que quería ser campeón. Quiero conseguir una estrella más aquí. Santos me abrió las puertas internacionalmente, me ha tratado de la mejor manera, me siento muy feliz aquí y representa mucho para mí porque es un club que tiene instalaciones y afición de primera".

"Vienen dos torneos importantes para nosotros. Sabemos lo que representa la Liga de Campeones de la Concacaf; hay que darle la misma importancia a la Liga MX. Podemos conseguir logros importantes en ambos torneos, porque somos un plantel en el que hay jóvenes que lo han hecho de la mejor manera", sentenció.