'Héroes' de la salud exigen basificación de personal y denuncian recorte en prestación

Con el bloqueo de una de las vialidades más transitadas de Torreón, personal de Salud con contratos eventuales en la Secretaría de Salud del estado, exigieron la basificación de alrededor de 230 trabajadores y denunciaron un recorte en el aguinaldo.

Este año recibieron 4 mil pesos, equivalentes a 15 días de salario, cuando en 2020 esta prestación ascendió a los 14 mil pesos; incluso hay casos en los que no se recibió nada de recurso. Otra inconformidad fue por la falta de insumos y de medicamentos, que afecta directamente en la calidad del servicio de salud a los usuarios, además de bonos pendientes de COVID y por el Día de la Enfermera, así como también la falta de renovación de su contrato desde junio.

La manifestación inició a las 8 de la mañana al exterior del área de Urgencias del Hospital General de Torreón y también acudieron profesionales sanitarios de los Hospitales Integrales de Matamoros y de Francisco I. Madero. Había personal de enfermería, químicos, administrativos, rayos X, cocineros, camilleros y médicos.

Traían consigo pancartas con leyendas como: "Querido Santa, ya que mi aguinaldo llegó mocho, mi carta es breve: Quiero mi base, tengo 6 años y medio esperándola", "Dr. Bernal solicitamos homologación" y "Señor gobernador, los héroes merecen aguinaldo, de aplausos no vivimos".

El personal eventual inconforme también fue en algunos momentos asesorado por representantes de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), en La Laguna.

Ingresaron al interior del Hospital General y la jefa de Recursos Humanos, Nancy Contreras, les dijo que ella no les podía solucionar nada además de explicarles que a todo el personal eventual les afectó el tema del aguinaldo.

"No está siendo fuera de la ley, toda vez que en la ley se estipula que por lo menos son 15 días antes del día 20, hasta ahí estamos bien. Pero, se les venían pagando 40 días, (ahorita) no hay un recurso para poder solventar todo eso, entonces de Saltillo están viendo la posibilidad de que les amplíen el recurso, sin embargo no es nada formal", mencionó.

Por su parte, el director del Hospital General, José Luis Cortés Vargas, pidió a los inconformes que elaboraran un pliego petitorio por escrito.

El doctor admitió que sí hubo una disminución en prestaciones como el aguinaldo y aclaró que es una situación que debe tratar directamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas del estado. Mencionó que hay alrededor de 300 trabajadores eventuales con contratos de la Secretaría de Salud y del Insabi.

BLOQUEO GENERA MOVILIZACIÓN POLICIACA

No conformes con la respuesta, los profesionales sanitarios bloquearon minutos después de las 9:30 de la mañana la carretera Torreón-Matamoros en ambos sentidos. La protesta generó casos vial, debido a que al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la vacunación antiCOVID para los adultos mayores.

"Me siento impotente de que nos sigan viendo la cara, de que no nos quieran dar nuestro aguinaldo ni nuestra prima vacacional, tenemos más de seis años trabajando, en pandemia y postpandemia y seguimos aquí, exigimos al señor Riquelme que por favor venga a atendernos, él no nos ha querido atender", señaló Nancy Escobedo, de Cirugía.

Mientras el personal gritaba "Sueldos justos, aguinaldos justos" y sonaban los claxon y las sirenas, hubo conductores que se enfrentaron verbalmente con el personal de salud. Uno de ellos fue un agente del Ministerio Público que circulaba por la vialidad. "¡Me estás perjudicando!, es una inconsciencia lo que están haciendo, no se vale, es como si yo fuera a tu casa y me plantó para que no salgas... quítate, a ver quítate, no se vale", dijo el hombre en tono molesto. "¡Pero nada más así nos hace caso el gobierno, jefe!", contestaba el sector Salud.

En la zona hubo presencia de Policías Municipales; Tránsito y Vialidad; y de un grupo numeroso de elementos de la Policía Acción y Reacción Coahuila, Policía Civil Coahuila, Policía Especializada de Coahuila, de Fiscalía General y Agencia de Investigación Criminal.

El bloqueo duró más de una hora y nunca llegó alguna autoridad de la Secretaría de Salud del estado para dialogar con los quejosos, que finalmente fueron canalizados con el titular de la Unidad de Atención Regional en La Laguna del Gobierno de Coahuila, David Flores Lavenant.