Nissan Mexicana despedirá a más de 800 trabajadores en planta de Morelos

Nissan Mexicana prepara el despido de 866 trabajadores sindicalizados de su Planta Civac en el municipio de Jiutepec, por la cancelación de la producción de los modelos L02D y L02B. El cese masivo está previsto para la tercera semana de enero de 2022 y con esa estrategia empresarial prácticamente cierra la línea uno de la ensambladora.

En una circular fechado el 9 de diciembre pasado, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana informa a sus compañeros que un día antes recibieron el oficio por parte de la empresa, en el que ratifica el aviso de febrero pasado, cuando anunciaron la desaparición de la línea uno de producción establecida en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC).

Esa planta cumplió 55 años en abril pasado, pero desde hace unos cinco años la situación de los obreros ha sido difícil por los recortes de personal, sin embargo, el actual dirigente sindical, Leobardo Herrera Abarca, es renuente a explicar la crisis que enfrentan los obreros sindicalizados.

En cambio, sus compañeros informan que la realidad es que Nissan Mexicana decidió trasladar la producción de la línea 1 a su Planta de Aguascalientes y dejaron sin proyectos a CIVAC, aunque continuará trabajando la línea 2 con el ensamble de camionetas Pick-up.

Los empresarios, dicen los obreros bajo la reserva del anonimato, argumentan que el personal sindicalizado en Morelos devenga altos salarios, pero además son personas de edad avanzada.

Por ese motivo están tratando de convencer a los trabajadores con más de 15 años de antigüedad para presentar su retiro voluntario con un 150% de liquidación.

Cierre por cuestión comercial: Gobierno

Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en Morelos, informó que el cierre de la línea 1 responde a un tema de tipo comercial y se anunció desde febrero pasado.

Lo que se busca ahora, conforme a pláticas con los directivos y el sindicato, dijo Rodríguez González, es que los obreros de la línea un pasen a las dos o en su caso lograr la jubilación de las personas para que puedan tener un recurso y aquí mediante los programas de la Secretaría apoyarlos para el inicio de un negocio propio.

"Se cierra (la línea uno) por una cuestión comercial, que es un efecto de nivel mundial, y por otro lado se busca transferir al personal de la línea uno a la dos o en su caso apoyarlos con un negocio", dijo.

El gobierno estatal, agregó la secretaria, es buscar que esa línea dos se refuerce por la permanencia de las fuentes de trabajo y también se estudian las posibilidades para generar una cadena de proveeduría que resulte más barato para la empresa.

Por lo que corresponde a los despidos, Ana Cecilia aseguró que estarán pendientes de que se cumplan con los protocolos y del respeto a sus derechos laborales.

Origen de la ensambladora

La Planta CIVAC de Nissan Mexicana fue el primer complejo de manufactura de la compañía construido fuera de Japón, el cual marcó el inicio de una larga trayectoria en innovación y producción de vehículos con los más altos estándares de calidad que hasta la fecha contribuyen con la excelencia de primer nivel que ofrece la marca. Fue también el primer paso que Nissan dio hacia su estrategia de globalización, al establecer su primer centro de manufactura fuera de Japón, cita la empresa en su portal de internet.

En abril de 2016 la empresa celebro 50 años de la Planta CIVAC y en palabras de José Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd. y chairman de la compañía para la región de Norteamérica, "las cifras récord que año tras año alcanza Nissan México en su operación de manufactura no serían posibles sin la capacidad de producción que Planta CIVAC aporta a los esfuerzos de las otras dos plantas de Nissan en el país – Aguascalientes A1 y A2.

En el año fiscal 2015 Nissan Mexicana alcanzó un máximo sin precedente en la industria con la producción de casi 830 mil unidades. Con la integración de la nueva planta de COMPAS en Aguascalientes, estaremos en posición de producir un millón de unidades antes de terminar esta década", dijo en su momento.