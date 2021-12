Sin cita previa, atiende INE a ciudadanía en Torreón

Los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Torreón reciben ya gente sin cita previa, debido a que muchos ciudadanos agendaban por internet pero no acudían a realizar el trámite, de modo que se exhorta a que actualicen su credencial para votar.

Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva del INE en el distrito 05, explicó que cuentan con cerca de 5 mil credenciales que son del año 2020 y aún no han acudido a reemplazarla.

"Decirle a la ciudadanía que, si tienen credencial 2019, ya no está vigente, 2020 ya no está vigente y pronto, en enero, va a perder vigencia la 2021, no les aceptan los trámites en el banco, etc.", comentó.

Los interesados deben llevar su credencial anterior, comprobante de domicilio de no más de tres meses y el acta de nacimiento original.

El INE en Coahuila hizo un llamado a la ciudadanía que no cuenta con su credencial para votar actualizada a que acuda a los módulos de atención ciudadana a regularizar su situación registral durante los próximos días.

José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE en la entidad, señaló que durante la esta semana, los 21 módulos con los que cuenta el INE en el estado continuarán brindando atención a la ciudadanía en sus sedes y horarios habituales, y sólo suspenderán sus labores durante el periodo del 24 al 31 de diciembre, por lo que las actividades se reanudarán a partir del 3 de enero de 2022.

En este sentido, invitó a los ciudadanos a aprovechar estas fechas para realizar sus trámites de Inscripción al Padrón Electoral, o la reincorporación a quienes fueron dados de baja; corrección de datos o cambio de domicilio, así como reposición por robo o extravío.

Debido a la contingencia sanitaria, los módulos de atención ciudadana se encuentran brindando sus servicios con previa cita, misma que se puede solicitar a través del 800 433 200 (INETEL), así como en la página www.ine.mx. No obstante, en Torreón se ha tratado de apoyar a quienes acuden sin haber agendado, según los espacios disponibles.

Vázquez López hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los protocolos sanitarios al acudir a realizar sus trámites.