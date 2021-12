Va Morena contra INE por revocación

lbtjrg

Hoy, 7:18 am

publicado por: Lrga Lobato

Porqué mejor no hacemos un referéndum para definir si es prioritaria la seguridad, la salud y la educación? así como las obras que realmente necesita el país? NO! Eso sería una verdadera democracia. Para la 4T no sería para nada conveniente.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0