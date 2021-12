Aclaran dudas sobre cancelación de planta

Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron con integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y del Territorio, quienes desde hace casi 17 meses mantienen un plantón a las afuera de la empresa Chemours, para conocer sus dudas sobre la salida de la planta de territorio gomezpalatino.

En el encuentro participaron el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibánez; el director regional de Programas para el Desarrollo Zona II, Lorenzo Blanco Lozano; el director de Bienestar, Yahir Vitela; el coordinador de gabinete del municipio de Gómez Palacio, Francisco Sida; y autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa).

Previamente el subsecretario de Gobierno para la región Laguna informó que fue el jueves por la tarde cuando se reunió con directivos de dicha empresa que fue adquirida por Draslovka, quienes les informaron que se desmantelará todo el complejo.

"Dentro de estas decisiones que ha tomado la empresa es el desmantelamiento total de lo que se tenía construido en la planta; no se instala en ninguna parte de la República... se van a otras partes del mundo, por tanto esta inversión se pierde para la región", dijo el subsecretario.

Santibáñez comentó que los trabajos de desmantelamiento no se realizarán de la noche a la mañana, por lo estima que se podría demorar hasta más de un año.

"Se está trabajando en la coordinación entre el Gobierno del estado, el Municipio y la empresa, estarán a la espera de cuándo se pueda entrar a las instalaciones para empezar con los trabajos de logística para ver en qué condiciones están las instalaciones para proceder evidentemente con los trabajos del retiro; no será un trabajo que se realizará de la noche a la mañana... consideramos que todo este trabajo pueda llevarse un año o más de un año porque es mucho material, mucho equipo que se tiene ahí adentro, entonces se tiene que estar manejando y desmontando con mucho cuidado, hasta dejar completamente limpia la superficie", explicó el subsecretario.

Aclaró que el permitir o no el paso no debería estar en manos del Frente, que por más de un año se ha mantenido en el lugar en contra de su puesta en operación. "No debería, porque el principal reclamo, hasta donde todos sabemos, era la no instalación de la planta, esa situación pues ya lograron ellos ese objetivo, no se instala, se retira, por lo tanto no debe de haber ningún tipo de impedimento para que la empresa retire todas sus pertenencias del sector".

Por su parte, Bernardino Ochoa, vocero del Frente, dijo que se mantendrán hasta "que el último tornillo se retire", y mencionó "el acuerdo que se ha tomado entre nosotros es de permanecer afuera de la empresa hasta que sea el desmantelamiento definitivo de la empresa".

Sobre el encuentro: *El subsecretario de Gobierno les informó que la empresa será desmantelada. *La nueva empresa Draslovka no se instalará en la región Lagunera. *El desmantelamiento de la planta podría tardar más de un año, aseguraron. *El Frente Unido anunció que mantendrá el plantón hasta que "que se retire el último tornillo". *Aún está por definirse la fecha para iniciar el desmantelamiento.