Subsecretario aspira a la alcaldía de Gómez Palacio

Luego de que se formalizara la coalición entre los partidos PRI, PAN y PRD en cuatro de los seis estados donde se renovará la gubernatura el próximo año, entre ellos Durango, se espera que el proceso de selección de candidato sea más ágil en el caso de la entidad, y sobre todo que el abanderado sea de Acción Nacional.

Así lo dio a conocer Oswaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la región Laguna, quien se suma a la lista de aspirantes de la alcaldía de Gómez Palacio. Aunque comentó que en lo local, aún no se ha definido si será o no en alianza la renovación de las 39 alcaldías del Estado.

"Se dio a conocer por parte de los dirigentes nacionales de los partidos políticos en México que se forma la Alianza, la coalición para la próxima campaña en el 22 (2022), es una coalición que quedó signada, en cuatro de los seis estadios, eso sin duda va a venir abonar, a que el procedimiento se lleve de una forma más ágil, para acallar las inquietudes de políticas que se han dado en todo el estado para que esa alianza sea para bien; Seguramente, esto acelera, ayuda a que se definan más los posibles perfiles para que sean las candidaturas, evidentemente, el PAN busca quien encabece esta candidatura", dijo el funcionario del estado.

Santibáñez recordó que el alcalde de Durango, Jorge Salum, retiró sus aspiraciones a la gubernatura, y que se sumaría al proyecto, "quedan perfiles muy fuertes, está Héctor Flores (actual secretario general de Gobierno); Javier Castrellón (diputado federal), entre otros".

Al ser cuestionado sobre su intención de participar en la elección local, el subsecretario dijo que sí la hay.

"Me lo han propuesto, me lo han dicho, sí quiero ser muy puntual, en semanas pasadas, me lo han cuestionado, en estos momentos el tema sí está siendo analizado, por mi persona, es un tema que evidentemente es muy importante para la región, Gómez Palacio necesita mucho trabajo, un cambio muy fuerte… sin embargo quiero ser claro, en esta coalición, debemos de sumar todos los esfuerzos no es asunto de proyectos personales".

Y agregó "No me gustaría forzar una posición, o una candidatura donde no haya un consenso bien establecido, donde todos los actores se sientan cómodos, seremos muy respetuosos en ese sentido, esperar a que esos tiempos se lleguen".