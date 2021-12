AMLO tacha al INE de 'conservador' por bloquear consulta para revocación de mandato

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de ser "conservador" porque este día votará aplazar la consulta de revocación de mandato que impulsa el propio mandatario.

"Deberían estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional, es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE", expresó en su rueda de prensa matutina.

El mandatario se refirió a la propuesta del Consejo General del INE, que se filtró a la prensa, para votar este viernes "posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato", agendado para el próximo 10 de abril.

El organismo electoral autónomo ha argumentado que requiere un presupuesto de 3,800 millones de pesos, pero el Congreso solo le asignó 1,275 millones de pesos.

López Obrador señaló que "lo más importante" es que la Suprema Corte ya validó que la consulta debe realizarse sin importar el presupuesto.

"Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran", sostuvo.

La revocación de mandato, la primera en la historia de México, causa controversia porque el mismo López Obrador promueve el ejercicio y sus seguidores la llaman "ratificación", por lo que la oposición ha denunciado que es un ejercicio para "estar en campaña permanente".

Además, el INE ha detectado cientos de miles de irregularidades entre las firmas entregadas por los simpatizantes de López Obrador, que deben recopilar 2.75 millones de apoyos, el 3 % de la lista nominal nacional, para convocar la consulta.

A su vez, el presidente ha cuestionado a la oposición por no promover su propuesta de consulta.

“Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, y de repente cambian por completo porque no son auténticos demócratas", manifestó.

De realizarse la consulta, se preguntará a la población "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".