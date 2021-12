Autoridades de Durango se reunirán con directivos de la planta Chemours esta semana

El subsecretario de Gobierno en la Región Laguna, Oswaldo Santibáñez, informó que en esta semana se habrá de reunir con los directivos de la empresa Chemours, luego de que se diera a a conocer la adquisición del negocio Soluciones Mineras, ubicado en Dinamita.

“Estaremos platicando sobre las distintas opciones que se tendrán que hacer ahora en relación al desmantelamiento evidentemente de la planta”, dijo Santibáñez, quien recordó que desde su llegada a la dependencia, se trabajó para tratar de construir acuerdos entre la empresa y los pobladores cercanos, quienes se mantuvieron en contra de su llegada.

“Evidentemente este tipo de noticias no nos gustan a nadie, era una inversión importante que se tenía, independientemente de los asegunes que se tuvieron”, dijo el subsecretario.

Adelantó que en la reunión con los directivos de la empresa, además de ver los mecanismos para el desmantelamiento de la planta, se verá el tema legal que la empresa mantiene.

TAMBIÉN LEE: Dinamita se queda sin empleo; equipos de Soluciones Mineras serán reubicados

Recordó que a las afueras de dicha planta, se mantuvo un plantón de gente inconforme con su llegada.

“Con el retiro de la planta, dichos bloqueos quedan o deberían quedar a un lado, puesto que su demanda era la planta, por lo tanto, si por mala fortuna el grupo siguiera con los bloqueos, nos dejaría el panorama abierto para pensar que es otro trasfondo en ese sentido”, comentó Santibáñez.

En cuanto a la llegada de la empresa que adquirió el negocio de la planta Chemours, Draslovka, compañía global líder en la manufactura de productos químicos especializados, con sede en la República Checa y operaciones en todo el mundo, el subsecretario dijo que aún no se tiene conocimiento de cómo operará.

“Hasta ahorita no hay nada confirmado, no quisiera hacer una afirmación no confirmada”.