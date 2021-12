'A mis adversarios, que Dios los perdone', dice alcalde de Torreón

Jorge Zermeño Infante rindió ayer martes su último informe de resultados a la ciudadanía, ante un Teatro Nazas prácticamente lleno afirmó que se va de la Presidencia Municipal "con la frente en alto" y con la "satisfacción de haber tenido una misión cumplida".

Al evento acudieron funcionarias y funcionarios de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango, así como de municipios de toda la Comarca Lagunera; también del Gobierno federal y exalcaldes de Torreón como Salvador Jalife, Carlos Román Cepeda y José Ángel Pérez, además de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera.

Zermeño destacó entre diversos aspectos los resultados obtenidos en materia de rescate a la imagen pública, de robustecimiento a la labor de la Policía de Torreón, de renovación del pavimento y líneas de drenaje, así como de estabilidad financiera y pese a situaciones como la pandemia y la baja en recursos federales.

Señaló que seguirá su trayectoria trabajando en proyectos personales y atendiendo a su familia, además de irse con la satisfacción de haber servido "de buena fe" a quienes habitan el municipio de Torreón.

"Me llevo el cariño de la gente, (lo negativo) es que a veces hay personas amargadas, acomplejadas… En política y en la vida yo creo que no hay cosa peor que la infidelidad o la deslealtad, pero ahora sí que cada quien cargue con sus culpas, yo no soy gente de rencores, ni me gusta amargarme la vida, de tal manera que ahora sí que a mis enemigos, a mis adversarios, que Dios los perdone".