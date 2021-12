Subcomité de Salud de La Laguna llama a evitar aglomeraciones

El Subcomité de Salud de la Laguna iniciará en próximos días una campaña en medios de comunicación y redes sociales para llamar a la población a evitar aglomeraciones y procurar reuniones con pocos asistentes, esto ante la llegada de las celebraciones navideñas y de fin de año.

Así se acordó durante el lunes en la reunión semanal del organismo regional de Salud, a la cual además asistieron por primera vez las alcaldesas y alcaldes electos de los municipios de la Laguna, mismos que se integraron oficialmente al trabajo operativo sanitario y de ordenamiento social en general.

Las autoridades informaron que será en los próximos días cuando se tengan ya los resultados del análisis sanitario realizado luego de los festejos sociales del 15 de septiembre en adelante, aunque de forma preliminar los indicadores respecto a contagios y hospitalizaciones por COVID-19 no han arrojado en la Laguna mayores subidas estadísticas; no obstante, se prepara ya una campaña para llamar a la población a no involucrarse en festejos masivos, en aglomeraciones sociales y festejos sin mayores protocolos sanitarios, mismos que pueden derivar en alzas de contagios y hospitalizaciones por el COVID en las próximas semanas y al margen del proceso de vacunación.

'CELEBRA' SEMÁFORO VERDE

Al respecto, brindó su opinión el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien adelantó que pese a la cercanía de las celebraciones navideñas y de fin de año, no será necesario "cerrar" o restringir algún giro en específico, toda vez que solamente serían generadas afectaciones en el plano laboral y económico en general.

"Hemos visto que la fórmula funciona, aunque ya mucha gente tiende a evadir los protocolos, pero seguimos como autoridades cuidando que esto no suceda… Entonces no necesitamos volver a cerrar nada; controlar sí, pero cerrar no", señaló el mandatario estatal.

Riquelme además celebró que Coahuila regresó ya esta semana al color "verde" del Semáforo Epidemiológico, por lo que pidió a los ciudadanos a que mantengan la disciplina en el tema sanitario y se comience el 2022 con una mejor perspectiva que este año.