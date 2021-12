Directora de secundaria en Tlahualilo denuncia acusación en redes

La directora de la secundaria general Lázaro Cárdenas del municipio de Tlahualilo, Liliana Aurora Mascorro, denunció públicamente las agresiones de las que ha sido víctima por parte de Jesús Said Hernández Gómez, presidente del Comité Escolar de Administración Participativa a través de redes sociales, donde la acusa de corrupción e incompetencia, y ayer terminó por tomar el plantel impidiendo así el desarrollo de la jornada escolar.

A fin de protegerla de una agresión de mayor nivel, la Subsecretaría de Educación optó por enviar a un supervisor en su lugar, en donde se analiza el conflicto al interior.

"Vamos a platicar con ella y vamos a ver las condiciones y si es viable que continúe en la escuela, queremos que el conflicto termine en buenos términos. El supervisor queda encargado hasta que no tengamos a la persona que cubra el espacio", adelantó Héctor Mario Bonilla, jefe de nivel de secundarias generales.

Y es que, de acuerdo con la afectada, Hernández Gómez la ha señalado públicamente de no aceptar las obras en beneficio del plantel a través del programa La Escuela es Nuestra, que asignó recursos por 2 millones de pesos para los siguientes cuatro años. Sin embargo, desde el mes de octubre, el presidente del (CEAP) no ha convocado a reunión para conocer los avance y la aplicación de los recursos.

"Se realizaron dos sesiones, desde el 22 de octubre, el señor ya no volvió a realizar ninguna otra sesión a pesar de mi insistencia de que nos comunicara a todos los del comité cuáles habían sido las decisiones y en qué se había aplicado el recurso. El señor siempre me ha acusado que me opongo y que esté en riesgo el recurso de la Escuela es Nuestra", dijo la directora.

Ante las acusaciones, Mascorro anunció que denunciará penalmente a Hernández.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés dijo "hay señalamientos donde se habla de corrupción, es una maestra que si hubo o no, contravino a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o el código de conducta, su comportamiento en la cuestión de recursos financieros ha sido íntegro e intachable; no se vale demeritar, calumniar con el hecho de decir que hay corrupción, a menos que presenten las pruebas correspondientes".