Suman 75 funcionarios acusados de violencia familiar en Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en este año un total de 75 funcionarios públicos fueron denunciados por delitos de violencia familiar en Coahuila, de los cuales la mayoría fueron del municipio de Saltillo y Torreón.

Los funcionarios señalados correspondieron tanto a dependencias municipales como estatales, entre los cuales destacaron elementos de seguridad.

De acuerdo a Martha Rivera Hernández, directora General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en total se abrieron 96 carpetas de indagación contra servidores públicos por distintos delitos, de los cuales la mayoría, con 75 casos, fue violencia familiar.

De estos 75 casos, 44 fueron de Saltillo y 20 de Torreón, mientras que el resto se localizaron en Acuña, frontera, Matamoros y Sabinas. Por otro lado, tres casos más se registraron por abuso sexual y tres más de acoso. Además se registró un caso de violación, lesiones, hostigamiento, sustracción de menores, así como amenazas.

Cabe destacar que a estos funcionarios además se les abrió un procedimiento administrativo por parte de la dependencia, por lo que algunos fueron dados de baja, mientras que otros fueron sancionados.

Martha Rivera Hernández resaltó la importancia de fomentar la prevención de la violencia en todas sus formas, al asegurar que es la única forma de erradicarla.

"Tenemos casos de servidores públicos, sobre todo de hombres, muchos de ellos aún no están sentenciados, lo que no nos permite hablar de ellos, pero sí hay, pues la violencia es universal", dijo. Indicó que de cada diez personas agredidas en estos hechos, nueve fueron mujeres.

Lamentó que en general el 100 % de las mujeres ha sufrido violencia de diversas formas. "Muchas mujeres pueden decir que nunca han sido violentadas porque no les han pegado, pero eso no quiere decir que no haya sido violentada en otro ámbito", dijo.

Indicó que existe violencia sutil, que no identifican las mujeres, la denominada microviolencia, como lo es comentarios cotidianos sobre que no saben manejar o que no merecen mayor pago al de un varón.

Resaltó que los casos en los que incurren los funcionarios se pueden agravar si se utiliza el puesto o el cargo para cometer estos ilícitos.

"Se toma en mayor consideración cuando se trata de miembros de seguridad como Ejército, Fuerza Aérea, policías que tienen acceso a las leyes y aquellos que se dedican a la indagación de delitos", dijo.

Indicó que entre las acciones que se toman durante la indagación es retirar armamento a los señalados o cambiarlos de actividad a una oficina, o acuartelarlos.