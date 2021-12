Coahuila y dos entidades más, sin integrar Consejo Consultivo: CNDH

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que Coahuila y dos entidades más no contaban con Consejo Consultivo al cierre del 2020, por lo que no fueron integrados en el censo.

De acuerdo al Censo Nacional de Derechos Humanos del ámbito Federal y Estatal (CNDHF-E) 2021, al cierre de 2020, a nivel nacional se encontraron constituidos 29 Consejos Consultivos en los OPDH y uno más en la CNDH.

En dichos Consejos Consultivos, se reportaron 190 personas como consejeras, de las cuales, 53.7% fueron hombres y 46.3% mujeres. Comparado con la cifra reportada en 2019, la disminución de las y los consejeros fue de 5.0% en 2020.

No obstante, en esa estadística no se incluyó información de Coahuila, Chiapas y Tabasco debido a que reportaron que el Consejo Consultivo no se encontraba constituido.