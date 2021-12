Graduado de UJED exige que se respete asignación de plaza

Con un cartel en la mano con el que exigía que las plazas de interinatos se respetaran, fue como Brandon Jaime, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se presentó en su ceremonia de graduación este sábado, luego de que fuera el único de quedar fuera del proceso de asignación por lo que se le ofreció realizar su interinato en una institución privada, lo cual aún no ha aceptado. Por su parte, autoridades universitarias aseguran que el proceso es nacional y no está en manos de la universidad la asignación de dichas plazas.

“Nosotros con el apoyo de la generación estamos aquí exigiendo lo que me merezco por mi promedio, yo aun así alcanzaba varias plazas y aun así me dijeron de un día para otro que la plaza que ya estaba asignada y firmada por las instituciones, secretarios y directores que no valía, que era algo interno y algo de México”, explicó el estudiante.

Gerardo de Jesús Ávila Bañuelos, secretario Académico de Facsa en Gómez Palacio, explicó que las asignaciones de plazas de interinato se dan a través de un proceso nacional, y es un problema que asegura no solamente sufre la Facultad de Ciencias de la UJED sino de todo el país.

“Si alguien supone que una plaza de internado nos cancelaron de última hora fue vendida, sorteada o negociada por alguna autoridad de la universidad, es algo que no corresponde. Cuando nos entregan a nosotros el acta definitiva, esa acta consiga cuáles plazas fueron autorizadas de manera total a nivel Gobierno central, cuál es el problema que nosotros tenemos”, declaró.

Explicó que de los 67 que se graduaron solo una persona quedó fuera. “Sucede que cuando nos dice que la plaza en Nueva Rosita son tres en lugar de cuatro, esa es una dinámica que se da frecuentemente, se van moviendo a través de todo el periodo”.

Detalló que es el Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud, conformado por autoridades de gobierno, de salud, encargados y responsables directivos de las escuelas de medicina, son los encargados de hacer una primera revisión de los candidatos a las plazas, “ellos nos reciben lo que son las solicitudes, entregamos los documentos”. Y agregó “Es un problema endémico, todas las escuelas tienen ese problema, y obviamente cuando no hay plazas a nivel nacional en escuelas o instituciones de carácter público se buscan espacios en instituciones privadas”.

Esa fue la opción que se le dio al estudiante, la cual aún se encuentra en análisis.

Por su parte, Brandon agregó que su movimiento es para evitar que los futuros egresados pasen por la misma problemática: “Hablar por los compañeros que actualmente van a entrar a décimo semestre y no tengan que pasar por eso y se solucione y las autoridades pertinentes y encargadas de esto o tengan alguna amonestación o una solución no una solución temporal”.