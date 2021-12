Regresa ISSSTE a Hospital COVID

Volvió a reconvertirse el Hospital General del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón para dar mayor cobertura a la atención de pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19.

La medida se tomó luego de que en estos últimos días se incrementara la ocupación hospitalaria a causa de dicha enfermedad, situación que derivó en que se recortaran en un 50 por ciento las consultas generales y los servicios de atención ambulatoria y de quirófano para las cirugías electivas, algunas incluso se reprogramaron hasta febrero de 2022.

La directora de la clínica, Margarita Martínez Moreno, indicó que la reconversión hospitalaria no debe generar pánico entre la población, pero sí una mayor conciencia en torno a continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y el distanciamiento social, para evitar un mayor número de contagios y hospitalizaciones asociadas con el virus SARS-CoV-2. Sobre todo en la recta final de este 2021, donde la ciudadanía suele realizar reuniones para celebrar la Navidad y el fin de año.

De acuerdo a los lineamientos federales, la reconversión hospitalaria COVID-19 considera la capacidad instalada y ampliada de cada unidad, con el propósito de atender oportunamente la demanda en la región, al mismo tiempo que se promueven modelos de prevención de infecciones y bioseguridad que limiten el riesgo de transmisión para la población y el personal de salud.

En abril de este año y ante la baja de internamientos por COVID-19, fue que el ISSSTE de Torreón inició con la desconversión hospitalaria al 100 por ciento. Se reactivaron las consultas y los procedimientos quirúrgicos que se habían suspendido a raíz de la pandemia y que eran de especialidades como Urología, Traumatología y Neurología, además de Cirugía Plástica (operación del túnel carpiano).

En ese entonces, había menos del 5% de ocupación en el área COVID, que incluso se concentró en el área de Urgencias, al tiempo que se había liberado el primer piso para reactivar otros servicios de salud en beneficio de los más de 10 mil derechohabientes que se atienden en esta clínica.

No obstante, desde hace una semana el ISSSTE volvió a ser hospital COVID. "No es para que se alerte la gente, no es como el primer oleaje o el segundo en el que la capacidad estaba por arriba del 100 por ciento, ahorita el 50 o 60 por ciento ha sido el máximo", subrayó Martínez Moreno.

Con la reconversión, se cuenta con 3 camas pre-COVID (estancia corta) en el Triage Respiratorio (la puerta donde era Urgencias) para identificar a pacientes con signos y síntomas de la enfermedad.

Otras 16 camas censables se tienen habilitadas en el área COVID ubicada en el segundo piso del hospital. "Obviamente se hizo un diseño con ventilación adecuada, se hicieron divisiones para garantizar seguridad, hay protocolos continuos de sanitización a la hora de hacer una movilización del paciente", explicó la directora.

Durante esta pandemia por COVID-19, algunas unidades médicas de esta región modificaron su funcionamiento regular.

Adecuaron servicios para disponer de un mayor número de recursos humanos y materiales para la atención integral de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19.

Ocupación hospitalaria

Ayer 10 de noviembre, el Hospital General reportó una ocupación hospitalaria del 69 por ciento en el área COVID. *Se encuentran hospitalizados un total de 11 pacientes de entre 50 y 86 años de edad. *El 60 por ciento son originarios del municipio de San Pedro de las Colonias. *Dos de los pacientes estaban intubados, uno con CPAP y el resto con puntas nasales. *La mayoría cuenta con esquema completo de vacunación, pero tienen comorbilidades como obesidad y diabetes.