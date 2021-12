Rubens Sambueza se despide del Toluca con emotivo mensaje y confía en no retirarse a sus 37 años

El argentino Rubens Sambueza, que con 37 años no se plantea la retirada, anunció este jueves su salida del Toluca, donde jugó los dos torneos de 2021 y se tornó el jugador con más asistencias del fútbol mexicano.

"Hoy me toca despedirme del club. Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí", escribió el exjugador de River Plate en su cuenta de Instagram.

Sambueza se consolidó en el torneo Apertura 2020, en el comienzo de su segunda etapa en Toluca, como el generador de ataque.

En los últimos tres torneos con Toluca, el de Neuquén jugó 54 partidos, anotó cinco goles y repartió 18 asistencias.

Sambueza fue líder de pases para gol en el Clausura 2021 y el Apertura 2021, con seis asistencias en cada uno, con lo que confirmó que lo importante no es la edad sino ser fuerte en lo mental.

"Creo que pasa más por la motivación. Se pueden tener o no muchos años, pero la exigencia mental tiene que ser la misma de cuando uno debutó, de esa forma se trazan las metas. Yo siempre me entrego porque la actitud de ir para adelante es una identidad, además de no bajar los brazos", explicó a Efe en una entrevista en 2020.

Rubens Sambueza tenía contrato con el Toluca hasta el final del siguiente torneo, el Clausura 2022 que se iniciará en enero, pero el nuevo entrenador rojo, Ignacio Ambriz, decidió prescindir del argentino.

"Quiero agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre", añadió el sudamericano en su adiós al Toluca, en el que entre su primera etapa, del Clausura 2017 al Apertura 2018, y esta segunda, totalizó 127 encuentros, 21 goles y 39 asistencias.

Sambueza confía en que su presente positivo persuada a otras directivas de México o de otras partes del mundo de ficharlo, a pesar de que en enero cumpliera 38 años, una edad en la que varios jugadores ya están retirados.