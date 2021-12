Alejandro Fernández dedica concierto a la salud de su padre esperando 'un milagro'

Alejandro Fernández ofreció un concierto muy mexicano al ritmo del mariachi en el Auditorio Nacional, en donde, pidió por la salud de su padre Vicente Fernández, después de informar que, se encuentran atravesando por un momento muy crítico y esperan un milagro.

"Cómo ustedes ya saben la familia estamos pasando por un momento muy delicado y aprendí que el amor y el cariño es la mejor medicina y quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte a Don Vicente Fernández", expresó durante su show la noche de este jueves.

Tras su petición miles de personas se levantaron de sus asientos y aplaudieron sin cesar mientras que gritaban "Chente, Chente, Chente".

"Muchas gracias la verdad es que, si lo necesitamos, estas buenas vibras y gracias a todos los que se han molestado, amigos, familia, fans, por dar buena vibra y desear que mi padre se mejore, nosotros también estamos en eso, estamos en un momento muy crítico y muy difícil, nosotros esperamos mucho porque somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios y esperamos un gran milagro y se pueda hacer, todo si nos juntamos y hacemos este gran esfuerzo, un fuerte aplauso por favor..." replicó.

Y así entre ovaciones dedicadas al Charro de Huentitán, su hijo canto" Mentí", tema que, explicó, fue el último que grabó con su padre.

También cantó un cover de "Estos celos", la cual también fue cantada por todos los asistentes con mucho sentimiento, "Vamos a recordar al viejo con esta canción", dijo Alejandro.

Está entrega a su público sucede después de que el cantante ha dicho en varias ocasiones que, aunque su padre siga internado en el hospital tras la caída que sufrió en su rancho "Los Tres Potrillos", seguirá sus enseñanzas y su ejemplo que le inculcó y por ello cumplirá con todos sus compromisos de trabajo.

También durante la noche recordó con mucho cariño a Armando Manzanero al interpretar "No".

"Un aplauso de Armando Manzanero que se nos fue por culpa de esta pandemia, vamos a recordarlo con mucho cariño y la mejor forma de hacerlo es cantándole".

El concierto arrancó a las 21:00 horas en medio de gritos de euforia y locura, al ver al Potrillo saliendo al escenario portando un traje de charro y cantando "Tantita pena" y "Es la mujer".

"Ha sido muy larga la espera, muchos hemos sufrido, algunos han partido, se nos han ido está noche los invito a dejar que la música sea nuestra medicina, que nos llene de alegría y mucho amor, porque cantar es vivir y vivir es increíble", dijo el cantante al saludar a su público.

Así continuó con "Estuve", "Hoy tengo ganas de ti", "Más no puedo", "No lo beses", entre otras. Y aunque en sus shows que ofreció antes de la pandemia, el cantautor causó controversia dentro algunos colectivos feministas por cantar su éxito "Mátalas", en esta ocasión la volvió a interpretar, no sin antes decir: "Está es la única forma que podemos faltar le al respeto a las mujeres, y es con besos".

También cantó el tema "Unas nalgadas", en la que señaló que lo hacía con mucho respeto para las mujeres.

En su mayoría el espectáculo estuvo al ritmo del mariachi, debido a que lo había preparado en el mes de septiembre y por eso sería un show muy mexicano, tanto así que a sus éxitos pop les hizo unos arreglos con mariachi.

Continuó con éxitos como "Dónde vas tan sola", "Como quien pierde una estrella", "Nube viajera", "Se me va la voz" entre otros.

"Gracias México lindo y querido", expresó antes de salir del escenario.