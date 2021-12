Torreón pierde a su estrella, Carmen Salinas

Torreón ha perdido a Carmen Salinas. La Laguna entera se encuentra triste porque se ha ido su leyenda.

Sí, ella se volvió una leyenda porque se abrió camino en un mundo del espectáculo dominado por estándares de belleza, mismos que hizo a un lado logrando triunfar hasta en el mismísimo Hollywood de la mano de Denzel Washington.

"Se va una verdadera estrella de México para el mundo", posteó Carlos Cuevas en su cuenta de Facebook confirmando el alcance que la lagunera logró, no solo a nivel nacional sino también internacional.

Emprendió el viaje sin retorno una mujer maravillosa, como ella misma se proclamó el 11 de octubre pasado al escribir en su cuenta de Instagram: "No soy la Mujer Maravilla, pero sí una maravilla de mujer".

Y vaya que lo era porque además de ganarse el cariño del público con sus actuaciones, Carmen se caracterizó por ayudar siempre su familia y a cientos de personas que no tenían dinero para comprar medicinas o sillas de ruedas; en la Comarca apoyó a decenas de sus paisanos sin hacer alarde.

Carmen Salinas Lozano murió la noche del 9 de diciembre de un paro cardíaco a consecuencia del derrame cerebral que tuvo el 11 de noviembre. Diversos famosos y un sinfín de laguneros se durmieron sabiendo la lamentable noticia, mientras que otros se dieron cuenta hasta la mañana de este viernes.

La historia de Carmen Salinas quedó plasmada en las páginas de El Siglo de Torreón, medio que la entrevistó en muchas ocasiones y que también cubrió sus eventos como las veces que logró traer al Coliseo o al Auditorio Municipal, la obra Aventurera, un éxito más en su carrera que la llevó a destacar como empresaria.

Carmen Salinas siempre se mostró orgullosa de haber nacido en Torreón, Coahuila. Le encantaba presumir su lugar de origen.

"Mi orgullo es mi gente lagunera", dijo la actriz en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la escuela Alfonso Rodríguez donde ella estudió la primaria.

En esa misma charla, Salinas recalcó el amor que sentía por su querido Torreón.

"Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios, de alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez, mi escuela", comentó.

Fue el 4 de noviembre cuando Carmen utilizó su Instagram para nuevamente hablar de Torreón. Posteó una foto en donde aparece la calle que lleva su nombre por iniciativa del fallecido exgobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia.

"Aquí estoy en mi tierra querida, Torreón Coahuila en la calle que lleva mi nombre, ¡qué gratos recuerdos!", redactó en la imagen.

La calle 28, como también es conocida, comienza en el Bulevar Revolución y termina en la avenida Escobedo.

La propia Carmen externó en varias ocasiones que de niña vivía en una casa ubicada por la Leona Vicario entre Allende y Abasolo, después se mudó a otra localizada en Allende y Falcón.

El mundo del espectáculo ha perdido a una de sus grandes estrellas, pero la ausencia la sentirá más la Comarca Lagunera, porque aquí nació Carmelita, aquí jugó de niña por las calles del centro, aquí estudió la primaria, aquí sonreía sin parar cada que venía de visita.

Carmen no está más en el plano terrenal, pero vivirá en el corazón y en los recuerdos de su familia, sus fans y sus amigos.