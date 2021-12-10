Peregrinaciones en Torreón, aquí el calendario de este viernes 10 de diciembre

A días de celebrar la máxima festividad a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en La Laguna, las familias, empresas y creyentes en general continúan honrándola con las tradicionales peregrinaciones en Torreón.
Este viernes 10 de diciembre, los recorridos iniciaron desde las 10:00 horas, arrancando en la Alameda Zaragoza por la avenida Juárez hasta la iglesia de Guadalupe del Centro de Torreón.
Aquí te compartimos el calendario para este día, recordando también el llamado de las autoridades a seguir aplicando las medidas sanitarias contra el COVID-19, sea que formes parte de las peregrinaciones o sigas su recorrido.
10:00 HORAS
- COLEGIO BUENAVENTURA
- COLEGIO FRIDA KAHLO
- GRUPO DE LA ROSA SEGUROS
12:00 HORAS
- TIANGUISTAS
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16:00 HORAS
- SERVICIOS EMPRESARIALES LANTA
- ESCUELA FLORENCIA NIGHTINGALE
- SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA ARGOS
- PUMITAS TORREÓN FUTBOOL Y NATACIÓN
- TRANSPORTES ARENAS
17:00 HORAS
- DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZALLI
- OMPRI REGIÓN LAGUNA
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
- SINDICATO CEMEX TORREÒN
- NP CONSTRUCCIONES
- LOVEID IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD
- GRUPO SIEN, S.A: DE C.V.
- CONSER DE A LAGUNA, S.A. DE C.V.
18:00 HORAS
- “PINTURAS “”EL REY
- “PINTURAS “EL CHIQUITÍN”
- FAMILIA AGUIRRE LOZANO
- M&S CONTADORES
- CLUN SOLES DE LA LAGUNA
- VENTAS Y EQUIPOS TORREON
- CANACINTRA TORREÓN
- SARCO TORREÓN
- AUTOBUSES TORREÓN SOLIMA Y TURISMO ROSAS
- SINDICATO UNIVERSIDAD TECNOLOGÍCA
- AUTO ACCESORIOS “JASSOS”
- ENLACE DIGITAL S.A. DE C.V.
- FAMILIA HERNÁNDEZ PÉREZ
- CENTRO DE SANACIÓN
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19:00 HORAS
- COMARTZ SA DE CV
- GORDITAS ALAMOS Y FAMILIAS
- FAMILIA BERMUDEZ
- COMPAX IDEAS Y TECNOLOGIA
- CONFIA ASESORES LAGUNA, REEDI
- SEROLSA FERRETERIA
- COPLAMEX, REC
- TORTILLERÍA CARREÓN, REC
- SERVICIO POSTAL MEXICANO
- GRUPO RICEL, S.A. DE C.V.
- EMPRESA SERVI PROGCIN
- FAMILIA LÓPEZ MEDELLÍN
- CARBEL (BOX)
- URBAN DANCE/MICHETOY’S/ ARTURO’S
- PAYASO Y FAMILIA
- FAMILIA VÁZQUEZ TORRES Y NEGOCIOS
20:00 HORAS
- FAMILIA SHAROLASTRA
- COMERCIALIZADORA ON 30SAS DE CV
- ESCUELA DE DE BEISBO BOL MINERITOS
- BAILE REDUCTIVO BOSQUE
- MASTER TITA BARBER SHOP
- GRUPO “ESCUADROS G”
- COLEGIO DE BASQUETBOL SOLES LAGUNA
- IGLESIA GUADALUPE
- CARNITAS “LA GÜERA”
- LUCHADORES INDEPENDIENTES
- CLUB OLD SPEED RACER’S
- REINE DUMP LAGUNA
- FAMILIA ZENZONTLE
- DERMOFIT BODY CONTROL & SPA.
- PARROQUIA GUADALUPE
- DEFSA
- TRANSPORTE DE PERSONAL BGN
- FAMILIA PÉREZ HUERTA
- CLUB DE AUTOS OLD SCHOOL CARS CLUB
- LONCHES EL PAREJA
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2038872.peregrinaciones-en-torreon-aqui-el-calendario-de-este-viernes-10-de-diciembre.html