Vecinos se amparan contra construcción del paso inferior 5 de Mayo en Gómez Palacio

Dos amparos promovidos por vecinos cercanos al cruce del ferrocarril de avenida Cinco de Mayo y Enrique Unzueta de Gómez Palacio, detienen el arranque de la obra de construcción del Paso Inferior Vehicular licitado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope).

Alfredo Alarcón Villareal, encargado de la delegación de Secope en la Región Laguna, informó que tras darse a conocer el fallo de la obra a finales de noviembre, vecinos preocupados por supuestas afectaciones que pudieran tener sus viviendas y terrenos durante la construcción, presentaron el recurso de amparo.

El funcionario mencionó que el martes pasado, personal del departamento Jurídico de la Secope dio contestación a dichos recursos, al ser el último día para hacerlo.

“Tenemos entendido que son dos amparos, el departamento Jurídico de la Secretaría ya estuvo por aquí el martes, que era el último día para dar contestación a los amparos. Ahora falta que los jueces puedan darle prioridad a eso”, comentó Alarcón Villarreal.

El delegado negó que en la primera etapa se vayan a generar afectaciones en las viviendas de los vecinos cercanos, quienes únicamente modificarían algunas medidas, sobre todo de movilidad.

“Se va a ver afectado el entorno, las banquetas y que van a modificar su manera de vivir ahí, en el sentido de que ahora tendrán medidas precautorias para moverse, pero ni siquiera se va a cerrar la calle ni nada”, insistió el delegado de Secope en la región.

Ante tal situación, espera que la obra pueda arrancar antes de que finalice este 2021, aunque mencionó que de no ser posible, estarían listos para iniciar a principios del próximos año.

La construcción, explicó, iniciará con la adecuación de las vías alternas, con trabajos de repavimentación, así como de señalética, los cuales podrían demorar hasta una semana.

El titular recordó que esta obra ha sido muy solicitada, por lo que insistió a los vecinos que no habrá tales afectaciones.

“Desgraciadamente todo progreso requiere esfuerzo y en este caso, uno de ellos tiene que hacer lo mejor, no digo que sean 10 a 15 familias las que se van a ver afectadas en cuanto al movimiento que normalmente están acostumbrados a hacer, pero que no olviden que hay más de 19 mil vehículos que a diario circulan por este punto que se ven afectados con el cruce del ferrocarril, en los que hay momentos que han esperado de 35 hasta 45 minutos y no se vale”, dijo.

Alarcón aseguró que el recurso no está en riesgo con el retraso que presenta la obra.

En la primera etapa, recordó se aplican 100 millones de pesos y se contempla la construcción del paso inferior de dos carriles, uno de ida y otro de regreso, dejando la preparación necesaria para ampliarlo hasta cuatro carriles. Además, se contemplan tres puentes, dos de ferrocarril y uno más por donde continuará la calle Enrique Unzueta.