Niurka se lanza contra Anabel Hernández

Mientras Niurka hablaba de sus nuevos proyectos, no pudo evitar hablar sobre la polémica que gira entorno al nuevo libro de la periodista Anabel Hernández "Emma y las otras señoras del narco", donde se vinculan nombres de varias famosas con narcotraficantes.

En las últimas dos semanas Galilea Montijo y Ninel Conde son las celebridades que más se han visto afectadas, aunque también hombres del espectáculo, como Charly López y Sergio Mayer, se han visto implicados.

A propósito del escándalo, Niurka Marcos mostró su disgusto por todo lo que ha causado la obra de Hernández, mientras hablaba de la importancia de la risa.

"La gente es muy amargada, muy mustia, muy hipócrita, muy criticona, muy cuestionadora… Esta mujer que hizo ese libro, ¡qué feo que haga un libro para joder a las mujeres!", exclamó la vedette en una entrevista para el canal de YouTube Magaly Ortiz TV.

Niurka señaló que sería más aceptable si se tratara de una extranjera la autora del libro, pues le indigna que una mexicana sea la autora: "¿Una mexicana, joder a otra mexicana? ¡Qué perra eres desgraciada!".

Marcos afirmó que a ella no le gustó la polémica y afirmó que no va a decir el nombre de la escritora para no hacerle publicidad, pues ya bastante le han hecho en las últimas semanas con los 'chismes' de su proyecto editorial.

Sobre el hecho de que colegas de la farándula no admitan estar relacionados con narcotraficantes, Niurka señaló que se trata de una reacción natural ya que sienten miedo, pues el narcotráfico es un delito muy penado en el mundo.

"Porque las personas tienen sus límites, porque las personas tienen miedo de que las sociedades y la diversidad de opiniones las atrapen, las critiquen, las lastimen, les cierre las puertas y las jodan", declaró.

La actriz cree que afectar las carreras de los famosos involucrados era el objetivo de Anabel Hernández con su libro "Emma y las otras señoras del narco": "Fue de joder y de lucrar jodiendo. Evidentemente hay personas que temen que se le vaya a chingar su trabajo, su vida, su carrera, su imagen, es normal que lo nieguen", concluyó.