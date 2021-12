Ecología y Medio Ambiente anuncia poda libre en Lerdo

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente en Lerdo anunció que a partir del próximo miércoles 15 de diciembre se dará inicio a la jornada de poda, es decir, los ciudadanos no necesitarán tramitar ningún permiso, únicamente deberán atender las recomendaciones emitidas por la dependencia.

Abel Ramos Martínez, titular de Medio Ambiente, invitó a los lerdenses acercarse a la dirección para informarse sobre las restricciones, según lo establecido en el reglamento y no caer en delito: "la poda libre que nosotros recomendamos está enfocada a darle forma al árbol, no lastimarlo y no hacer una poda severa", señaló.

Detalló que las herramientas permitidas son: tijerón aéreo, serrucho, tijeras para poda y la motosierra. Asimismo, los instrumentos que no serán permitidos y los cuales podrían ocasionar una multa son el machete y el hacha, ya que provocan una deformación al árbol.

Puso el teléfono de la presidencia municipal a disposición de la ciudadanía 871-175-0000, extensión 141, o acudir a la dirección ubicada al interior del Palacio Municipal sobre la prolongación Allende, frente al teatro.