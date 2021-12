Omar Tapia habla sobre sus planes a futuro y el reciente título de la Sub-20 de Santos

Recién se coronó campeón de la Liga MX con los Guerreros del Santos Laguna Sub-20, pero la meta de Omar Tapia va mucho más allá, pues sueña con ser el primer director técnico lagunero que logre un título de Primera División con el equipo de sus amores.

Torreonense de nacimiento, seguidor de los Guerreros desde que era un niño, jugador de fuerzas básicas y posteriormente entrenador, Omar Tapia vive con pasión el futbol y su relación con el equipo albiverde, al cual desea llevar un día hasta lo más alto. En visita al estudio de Siglo TV, acompañado del trofeo del quinto campeonato albiverde en la división Sub-20, Tapia compartió algunas de las experiencias vividas a lo largo del torneo, las altas expectativas que existen para los jóvenes santistas y sus propias aspiraciones que se basan en el trabajo constante, la actualización y el firme deseo de dejar su huella en el club.

SUEÑO LAGUNERO

Omar Tapia está convencido de que aún le faltan muchas gratas experiencias por vivir con el uniforme de Santos Laguna y tiene bien claro su objetivo: "Uno tiene sueños como los jugadores y a mí me gustaría ser el primer lagunero en dirigir en Primera División, en la era de Grupo Orlegi. Obviamente han estado profesores como Carlos Ortiz, Julio Mendoza, que dirigieron algunos partidos y a quienes admiro mucho, influyeron mucho en mí, son grandes personas. He tenido el coraje de seguir creciendo, irme a preparar a Europa y sueño con no solamente dirigir en Primera División a Santos, sino también en ser campeón de Primera División, un lagunero que siempre busca innovar, crecer, apoyarse con la mejor tecnología, hay que soñarlo", puntualizó.

"Tengo toda la vida como santista. Duré seis años como jugador, viví el proceso de fuerzas básicas, jugar en tercera, segunda división, hacer pretemporada con el primer equipo, jugar en el viejo estadio, entrenar en Santa Rita e incluso antes, cuando no había campos y entrenábamos donde nos prestaran, creo que tengo el ADN bien marcado de la institución, con la visión de ahora Grupo Orlegi, entonces busco seguir creciendo de la mano de ellos. Me considero un excelente formador, pero también estoy convencido de que puedo ganar dirigiendo a un equipo, no me pongo límites y ojalá algún día tenga esa oportunidad", afirmó Tapia, quien seguirá trabajando con la categoría Sub-20 y apoyando de cerca al primer equipo, del que Rafael Figueroa será auxiliar técnico de Pedro Caixinha y sin duda, un excelente enlace con "El Rey Midas de las formativas".

PRECIOSA RECOMPENSA

La consecución de un nuevo título para las fuerzas juveniles santistas, no es fruto de la casualidad, pues se trata de un proyecto a largo plazo que funcionó de acuerdo al plan: "Empezamos con este equipo hace año y medio, fueron dolorosos los primeros dos torneos en que no calificamos, pero estamos jugando tres y hasta cuatro años debajo de la categoría. Es la Sub-20 campeona más joven en la historia de Santos y fue el sábado una muy bonita experiencia, porque la gente asistió, en nuestro estadio, lo disfrutamos muchísimo", describió.

Pieza fundamental del proyecto, es precisamente Omar, quien incluso se ha preparado en Europa para conocer otras maneras de ver el futbol y sacar el máximo provecho de sus jugadores: "El club me ha dado la oportunidad de seguirme preparando, me fui a vivir seis meses a Barcelona y vi lo que para mí es el mejor futbol del mundo, la liga española, en un país que le da mucha oportunidad a jugadores jóvenes, vemos en la selección española a jovencitos de 16, 17 años debutando en la selección mayor, eso se conjuga con la filosofía de Grupo Orlegi de dar oportunidad a los jóvenes y así lo hicimos, fuimos agresivos, Joshua Mancha y Diego Martínez son jóvenes Sub-18 y confiamos mucho en ellos, creemos en ellos, en el talento que hay en los laguneros y aparte ganamos", expuso.

"Este escalón de la Sub-20, el quedar campeón les va a ayudar mucho a los jugadores en su carrera profesional, en formar gente ganadora que siga soñando, es un escalón en el sueño que tienen de ser jugadores profesionales, seleccionados nacionales, ir a jugar a Europa, me llena de orgullo contribuir en eso. De los jugadores actuales, prácticamente ninguno había ganado nada, ellos me dijeron que querían ser campeones y yo me tomé ese reto muy en serio, quería darles esa alegría que la van a llevar para siempre. Ojalá todos lleguen a ser jugadores de Primera División, pero quienes no lleguen, ya van a tener esta satisfacción para toda su vida", señaló.

PROMESAS SANTISTAS

El entrenador de los Guerreros Sub-20 no tiene dudas de que varios de sus muchachos estarán próximamente en el primer equipo de Santos Laguna, pues su trabajo consiste en prepararlos para estar listos en cualquier momento que se les necesite: "Se han dado casos como Omar Campos, "Santi" Muñóz, Edgar Games, que los hemos preparado para competir con el primer equipo lo más pronto posible, que es la siguiente jornada. Algunos sí están, otros van en ese proceso y otros aún están algo lejos, pero mi trabajo es que si el director técnico del primer equipo dice que necesita un lateral, un extremo, un portero, que pueda utilizar a uno de nuestros muchachos, que le saque provecho a nuestra gente, antes de ir a buscarlo a otro lado… el jugador que le haga falta a Santos, el refuerzo que requiera, aquí está en la Sub-20", sentenció.

"Cada uno de mis jugadores tiene sueños y en mis manos está ayudarlos a cumplir ese objetivo de ser jugadores de Primera División, yo hago de todo para llevarlos a cumplir con eso. En algunos se va a dar, en otros no, pero igual queremos que sean gente de bien. Me pasó este fin de semana, que hubo jugadores que quedaron fuera en el proceso, yo fui duro con ellos, estricto, con el deseo de que se fueran por el camino recto, en su momento no entendieron por qué fueron dados de baja, pero el sábado me mandaron mensajes de que estarían en la tribuna apoyándonos y eso, para mí, vale tanto como un trofeo", complementó Tapia.

44 AÑOS tiene Omar Tapia, quien ha levantado dos títulos con la Sub-20 de los Guerreros.