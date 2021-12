Suspenden posadas navideñas en escuelas

Con el fin de evitar contagios de COVID-19 y de proteger la salud de la comunidad escolar, quedan suspendidas las posadas navideñas en las escuelas de nivel básico que actualmente operan bajo el formato presencial.

En La Laguna de Coahuila son 630 instituciones educativas del sistema público las que tendrán que acatar dicha medida y quedará a reserva de los docentes frente a grupo si deciden organizar la entrega de alguna bolsa de dulces a los niños, niñas y adolescentes.

"No están autorizadas las posadas dentro de las escuelas, es importante extremar las medidas de salud y atender esas indicaciones, lo que se pretende es cuidar ante todo que no vaya a haber algún contagio, que no se vaya a presentar algún brote si hacemos estas posadas...así fueron las indicaciones: no posadas dentro de las escuelas", declaró ayer la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina.

La funcionaria recordó que en los salones de clase se tiene que cumplir con el aforo permitido de estudiantes y agregó que "se les puede dar su bolo, se les puede dar su detallito, los maestros siempre están muy pendientes de estos momentos, que los niños junto con los padres de familia se sientan muy apapachados".

Rentería Medina destacó que por ahora es muy importante cuidar la salud de la comunidad educativa además de agregar que el próximo año y, si el comportamiento de la pandemia es positivo, ya se estará en condiciones de realizar ceremonias de clausura presenciales en los planteles de nivel básico.

Esta semana, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme mencionó que aunque no ha llegado a Coahuila la variante ómicron, su Gobierno está tomando acciones para prevenir. Mencionó que en el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna "no se permitió...que se celebraran posadas en las escuelas".

REACTIVACIÓN DE ESCUELAS

El mandatario también anunció que se autorizó la quinta etapa en la Región Lagunera de Coahuila de la reactivación de las clases presenciales en escuelas públicas de nivel básico. Dijo que se avaló la apertura de 109 planteles educativos más de La Laguna, lo que suma un total de 630 instituciones educativas con formato presencial. Esto representa un 79 por ciento del total de escuelas empadronadas en la Comarca Lagunera que son 800.

"Aquí vamos muy bien, se han presentado incidentes menores en razón de los contagios, ninguno de los indicadores en las distintas regiones ponen en riesgo a la población escolar o a los maestros y maestras. Sí hemos tenido dentro de ello algunos problemas de contagio y hospitalización de maestros pero dentro de eso también existe el riesgo de la comorbilidad que algunos han presentado. Hemos cuidado todos los protocolos y seguimos vigilando todo el sistema educativo para no tener contratiempos y que tampoco se nos alteren los indicadores", expuso.

Por su parte, la Secretaría de Salud del estado dio a conocer que en Coahuila, el municipio de Torreón ha concentrado el mayor número de casos de COVID-19 detectados en escuelas, desde el mes de agosto en que se realizó la reapertura de los planteles.

La autoridad sanitaria a cargo de Roberto Bernal Gómez informó que suman 57 escuelas con reportes y 103 casos positivos detectados en alumnos y docentes.

Precaución en celebraciones

Recomendaciones a la población en general. *Esta semana, la viróloga de la Secretaría de Salud del estado, Violeta Rodríguez, informó que existen diversas variantes de preocupación, entre ellas la ómicron, que se detectó en Sudáfrica y que se caracteriza por su rápido desplazamiento y por la alta cantidad de mutaciones. *En ese contexto, destacó la importancia de atender las medidas de salud. Para una Navidad segura, pidió a la ciudadanía a elegir una o dos posadas, no acudir a todas, que sean de corta duración y con pocas personas. Que sean lugares abiertos y nunca en sitios sin ventilación.