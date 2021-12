Coahuila 'aún sin afectación laboral' por falta de componentes en industria automotriz: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que por el momento no se han tenido afectaciones en la industria automotriz y de ensamblaje de componentes en la entidad, esto derivado de la escasez de elementos de armado de vehículos como chips en países asiáticos, tras los meses de confinamiento de la pandemia del COVID-19.

Fue durante esta semana que el mandatario reflexionó respecto a todo lo que se ha derivado en materia de producción automotriz y ante el reporte de la falta de algunos artículos para el armado de vehículos, especialmente en países como China; señaló que al menos en Coahuila no se ha generado una afectación directa en términos de producción local, aunque sí ha significado un impedimento para adquirir unidades como camionetas para ser usadas en labores de patrullaje.

“Nosotros no encontramos patrullas en este momento, es decir no hay camionetas para poder adquirir con las características que marca el Sistema Nacional de Seguridad, las patrullas que se requieren en este momento, estamos tratando en algunos municipios para entregar en el mes de enero junto con los alcaldes electos, adquiriendo patrullas de otro tipo, al menos para atender el tema preventivo y no el modelo de reacción que tiene Coahuila, las últimas que compramos hace dos meses fue lo último que pudimos adquirir y encontrar”.

Reiteró que se han estado realizando monitoreos en las empresas que se dedican al armado de vehículos de las diferentes marcas en Coahuila, siendo hasta esta primera semana de diciembre en la que se tiene un reporte de “normalidad” y sin mayores afectaciones en el plano laboral, por lo que afirmó que se proyecta seguir con la tendencia de recuperación de plazas laborales en todas las regiones y especialmente en aquellas en las que existen los llamados “clúster”.

“Hasta este momento no ha habido una afectación laboral en Coahuila por parte de las armadoras, creemos que si se extiende el periodo pues sí puede haber una crisis o despidos temporales, reducción de salarios y como luego solucionan las cosas, pero en este momento no existe ningún indicio de que haya algún problema laboral dentro de la afectación que en este momento tiene la industria automotriz, no está en nuestras manos como Gobierno del Estado, en lo absoluto, sí estamos nosotros atentos a lo que está sucediendo, pero veo el mercado positivo porque sigue llegando la industria de la manufactura a Coahuila, en La Laguna y en la región Sureste… Se va a tener que resolver”.

Cabe recordar que durante los últimos meses de este año autoridades locales confirmaron las afectaciones por falta de vehículos de uso en seguridad pública y ante la crisis de falta de componentes a nivel internacional, fue el caso del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien indicó que habrían de gestionar de mejor forma los vehículos que se tienen y que estarían atentos a la posible adquisición de camionetas para labores preventivas, aunque ello podría darse las semanas finales de diciembre o ya en el inicio de la próxima administración, dependiendo enteramente de las circunstancias externas.