Variante Ómicron del COVID-19 aún no llega a Coahuila

Sigue sin detectarse algún caso de la variante ómicron en el estado de Coahuila, así lo informó ayer el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien tampoco descartó que el virus pueda estar ya en circulación, ante lo cual han ordenado el refuerzo de diversas acciones de prevención del contagio del COVID-19.

Lo anterior fue detallado por el mandatario estatal al finalizar la reunión semanal del Subcomité de Salud en La Laguna. Ante medios de comunicación indicó que el grupo de especialistas de la Secretaría de Salud han sugerido reforzar las medidas de vigilancia sanitaria en todos los giros, de forma que se deberá actuar "como si ya lo tuviéramos".

Riquelme Solís señaló que en ese sentido buscarán seguir manteniendo el equilibro entre la reactivación económica y el cuidado a la salud pública, pero en todos los casos con la orientación de evitar una cuarta ola de contagios en este cierre de 2021 e inicio de 2022.

"La conclusión es seguirnos cuidando y guardar los protocolos necesarios que hasta hoy se han marcado en materia de salud. La recomendación es evitar las posadas en lugares cerrados y tratar de, si es que se van a juntar, evitar que sea en lugares o en espacios abiertos. Tampoco se permitió ya el día de hoy (lunes) en el Subcomité que se generaran posadas en las escuelas, si lo quieren hacer, que lo hagan al aire libre y en alguna otra parte, pero en las escuelas no, entonces yo creo que eso también nos va a evitar a tener un incremento en el número de contagios en los centros escolares".

ACTIVIDADES SOCIALES NO SERÁN FRENADAS

El gobernador de Coahuila dijo que dentro de las estrategias especiales ante la variante ómicron está aumentar la vigilancia en los diversos giros y analizar con cuidado los eventos especiales que puedan solicitarse ante la autoridad, no obstante adelantó que no se frenarán los procesos de reactivación en general que se han venido dando desde finales de 2020 y que se han traducido en recuperación de empleos y de otras labores favorables a la sociedad en general.

"Una de las estrategias es seguir con los mismos protocolos, aunque no ha llegado la variante que está ahorita afectando a otros países, aunque no ha llegado a nuestra entidad y no sabemos que esté cerca al menos hasta ahorita, estamos tomando acciones para prevenir… Habría que atender al ómicron como si ya lo tuviéramos, esas acciones tienen que ver con no frenar absolutamente nada de la parte preventiva que hasta ahorita se tiene, es decir, no relajar las acciones del Gobierno del Estado y de los municipios", señaló Riquelme Solís.

Según datos de la Secretaría de Salud de Coahuila hasta ayer lunes se cuenta con 1,396 contagios activos del COVID-19, de los cuales 509 (el 36.5 por ciento) se concentran en la región Laguna, le sigue la región Centro con 372 (26.6 por ciento); en cuanto a decesos se han contabilizado ya unos 7,647 en todas las regiones desde que inició la pandemia.

Prevención

Aún no se detectan casos de la variante ómicron del COVID-19 en el estado de Coahuila.

*Las autoridades estatales y municipales realizarán acciones preventivas como si dicha cepa ya se hubiera detectado, a modo de anticipar nuevas alzas en contagios, hospitalizaciones y muertes.

*Piden autoridades a la población no realizar reuniones sociales en lugares cerrados o con aglomeraciones, especialmente con presencia de personas no vacunadas.

*No habrá nuevas restricciones de actividades en la entidad, en su lugar habrá mayor ordenamiento y vigilancia.