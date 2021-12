Perdí las ganas de vivir: Marco Antonio Regil tras fallecimiento de su mamá

El conductor Marco Antonio Regil no pudo evitar el llanto al recordar lo dolorosa que fue la partida de su mamá en el año 2017, cuando finalmente la enfermedad que enfrentó por mucho tiempo la venció.

Doña Irma fue una empresaria que vio por Marco y sus otros dos hijos hasta el día en que comenzó a padecer Alzheimer.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el también conferencista aceptó que su madre fue la motivación que lo impulsó durante casi toda su vida.

"Sentí que me iba a volver loco… era llorar y llorar y ahí me di cuenta que, yo sabía que la amaba, pero ahí fue donde capté a qué nivel todo lo que yo hacía en el fondo era para verla feliz", dijo Marco Antonio.

"Nunca pensé en suicidarme pero sí llegué a decir que perdí las ganas de vivir porque sentí que había cumplido mi misión y dije: ‘¿pues ya para qué sigo? y hasta la fecha todavía no me recupero al cien por ciento", aceptó.

A través de su redes sociales el locutor dejó ver el proceso médico por el que atravesó su mamá y reconoce que en ciertos momentos escribir lo que sentía le ayudó como catarsis.

Marco fue el menor de tres hijos y entre otras anécdotas también recordó la del día que conoció a su papá por primera vez. Sus padres se separaron poco antes de que él naciera porque su padre era alcohólico y violentaba a su mamá. Cuando decidió conocerlo encontró a un hombre encantador, era un empresario, escritor y pianista, dueño de un hotel en Acapulco que lo invitó a pasar un par de meses con él, pero no fue lo que esperaba.

"Cuando llegué salí corriendo hacia él y me empuja, me dice 'quítate'... estaba borracho", contó. "Sólo un día estuvo sobrio", agregó.

Su padre, de nombre Luis, murió cuando él tenía 17 años y tiempo después recibió una carta que llegó tarde.

"Se despedía y me pedía perdón porque me decía que cuando yo lo conocí por la forma en la que lo abracé yo vi su esencia, ‘tú viste mi esencia me viste sobrio’, me escribías con una ilusión enorme y me dijo ‘nunca me voy a perdonar que cuando viniste a verme yo estaba borracho porque yo no te merecía, no sabía cómo recibir tu amor’", compartió el presentador mexicano quien estuvo presente en la última emisión del Teletón, tiene un podcast y da conferencias de bienestar financiero.