Piden extremar protocolos para evitar más contagios

El alcalde Jorge Zermeño llamó este fin de semana a la población a que se sigan manteniendo las precauciones sanitarias, esto luego de que autoridades detectaron en México el primer caso de la variante Ómicron del COVID-19, misma que ha despertado preocupación en la comunidad internacional debido a las diversas interrogantes que se plantean a su alrededor.

Señaló que la pandemia se mantiene generando impactos en la actividad social, por lo que es necesaria la participación activa de la ciudadanía en todos los ámbitos, en todo caso señaló que para evitar contagiarse de Ómicron o de cualquier otra variantes del COVID se deben mantener las mismas precauciones, especialmente el uso del cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y lavado de manos frecuente, entre otras.

"Lo que hemos dicho siempre, que nos sigamos cuidando, la pandemia no ha terminado, hay variantes pero pues yo creo que no hay otra más que seguir manteniendo los cuidados personales, todo mundo sabe que tiene que usar cubrebocas, que tiene que tomar sana distancia, la higiene, etcétera".

Descartó además que sea inminente alguna modificación especial respecto al comercio, la industria o la actividad social, aunque en cualquier caso todo lo que tiene que ver con la nueva variante del COVID-19 será analizado en el Subcomité de Salud de La Laguna, mismo que podría sesionar mañana en Torreón.

Señaló que, a diferencia de lo ocurrido en la primera mitad de 2020, las autoridades toman en cuenta como prioridad la reactivación económica y la apertura de los diversos giros, todo sin descuidar las acciones de prevención del contagio y que, de no darse, se traducirían en repuntes de hospitalizaciones e incluso fallecimientos.

"Yo creo que no (nuevas restricciones), digo además yo no soy el que toma esas determinaciones, pero me parece que ya hemos demostrado que confiando en la ciudadanía pues podemos salir adelante, ya los negocios, las personas no aguantan pues un confinamiento (nuevo)".