Torreón me ha dado lo mejor de mi vida: Mauricio Islas

El actor, Mauricio Islas, se encuentra muy agradecido con la Comarca Lagunera por haberle otorgado el verdadero amor, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Quiero darles las gracias porque me han dado el mayor regalo de mi vida que es mi mujer, la también Paloma Quezada.

"Ella nació en Chihuahua, pero se crió en Torreón. En Torreón encontré el amor de mi vida, me ha dado lo mejor de mi vida; he ido mucho para allá y la verdad es que los quiero mucho", dijo.

La lagunera y Mauricio están muy enamorados y lo demuestran cada que pueden en las redes sociales. "Cuando dejé de buscar el amor perfecto, llegaste tú @palomaquezada con tu amor sincero TI AMO", le escribió hace poco en Instagram.

Haciendo a un lado su vida personal, Mauricio retomó la profesional para hablar de su salida de MasterChef Celebrity el pasado viernes 26 de noviembre.

"Me había resistido mucho a estar en los reality show porque luego uno termina exhibiéndose de muchas maneras, sobre todo en la parte personal, porque te expones a un pleito o una discusión.

"Según yo, solo iba a cocinar y pues resulta que el programa te va llevando con esta parte emocional de los recuerdos. Me acordé de momentos importantes de mi vida con mis papás que no tenía tan en la memoria, me llevó a encontrarme con cosas que según yo ya había trabajado con la pérdida de mi madre y resultó que no, viví muchas cosas en este programa, hacerlo fue algo increíble y me emociona bastante haber sido de los siete finalistas", resaltó.

Islas reiteró que "La cocina más famosa de México" de igual manera la permitió reencontrarse con gente que aprecia y hacer nuevas amistades.

"Me reencontré con amigos como Laura Flores, "La Choco" o Stephanie Salas y conocí personas muy interesantes como "La Bebeshita", Germán Montero, Aristeo o Paco de la O; hicimos una gran familia y eso lo llevo en mi corazón".

Islas salió porque no logró convencer a los jueces con sus "Huevos rancheros mi familia", al obtener un platillo pasado de sal y elevado picor, detalles que hicieron que el sabor principal no estuviera presente. Al respecto comentó que no cree que los haya hecho mal.

"Yo probé la salsa y me picaba, pero no como para que no pudiera comerse. La decisión fue tomada y bueno pues igual se me pasaron las cucharadas con la cantidad de chiles; ahora sí que pensé que me quedaba por mis huevos y me fui por el chile".

Desde Miami, Florida, el actor compartió que él come bastante picante en sus alimentos.

"Yo como mucho chile, soy yo en casa el que más picante come. Tal vez para mí sí picaba, pero no para tanto y por eso a los jueces se les hizo que mis huevos rancheros no podían ni comerse", destacó.

Mauricio informó que durante el año pasado y con motivo de la contingencia sanitaria se interesó más enla cocina, sin imaginar que MasterChef Celebrity llegaría a su vida en un futuro.

"Soy bueno para marinar carnes y de repente pensé en hacer arroz o paellas y le pedí a un amigo que me enseñara. Me fui metiendo poco a poco, pero no había llevado la cocina a un nivel como el de MasterChef", externó.

El nacido en la Ciudad de México expresó que dedicó su participación en MasterChef al público, pero sobre todo a su familia.

"Yo llegué ahí porque empecé a cocinar para mi hijos, para mi familia y creo que ya llegué motivado en esa parte. Como había mencionado, estar en este programa removió muchas cosas relacionadas con mis padres.

"Me dejé ir así como soy yo, no fui a hacer un personaje fui a hacerla de Mauricio Islas. Soy muy chillón, la gente me conoció tal y como soy. Gracias a esta cocina, la gente hoy en día conoce más de mí, de mi forma de ser y de pensar", sostuvo.

Por otro lado, Islas dijo que tras su salida de "La cocina más famosa de México" tiene bastantes proyectos en puerta.

"Ahora estamos grabando acá en Miami la serie, La mujer de mi vida. También ando haciendo acá en Estados Unidos la gira de Dos más dos. Me encanta laborar, me fascina mi trabajo y aquí estamos", dijo Islas y añadió que que pasará las fiestas navideñas con Paloma y sus hijos en el vecino país del norte.