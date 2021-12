CDMX se mantiene otra semana en verde pese a la variante ómicron

Otra semana "por lo menos", la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico verde ante la pandemia por COVID-19 y ante el primer caso de la variante ómicron registrado en México.

Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Digital Pública (ADIP), dijo que la Ciudad se mantiene otra semana "por lo menos" en verde y se ubica en 3.5 puntos de 40, "entonces seguimos en esa misma línea de números muy bajos dentro de la medición del gobierno de México".

'Al parecer sí es esta nueva variante', dice AMLO sobre posible caso de ómicron en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se analiza un caso de la variante ómicron del Covid-19 en el país.

"Al parecer sí es esta nueva variante", dijo sobre un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de Covid-19.

En conferencia de prensa desde Michoacán, el presidente de México acusó que hubo irresponsabilidad al informar sobre ómicron, además que se ha creado una campaña en contra de Sudáfrica, casi planteando que se cerque sanitariamente al país y toda África por la nueva variante.

También señaló que la variable ómicron no tiene más peligrosidad que las otras; el paciente mexicano es "de buen nivel" y está en observación "en muy buen estado".

"No está grave, una de las cosas que tiene esta variante es que no es dañina, no tiene más peligrosidad de las otras variantes, hasta ahora. Este paciente que está por saberse si tiene esta variante, si está afectado, contagiado por esta variante está bien, está estable, no tiene problema, está hospitalizado en un hospital de la ciudad de México de buen nivel, nada más que no lo quiero decir y también por la dignidad de la persona", aseveró.