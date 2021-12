Se desvanece mejoría en la actividad económica esperada para el cuarto trimestre de 2021: IMEF

El Indicador IMEF Manufacturero cayó 0.4 puntos en noviembre para cerrar en 50.3 unidades y mantenerse en zona de expansión (>50) por segundo mes consecutivo. Su serie tendencia-ciclo aumentó 0.1 unidades para ascender a 50.9 puntos y sumar 10 meses en zona de expansión.

Por su parte, el Indicador ajustado por tamaño de empresa por segundo aumentó 0.1 puntos para cerrar en 51.4 unidades, con lo que también se mantuvo en zona de expansión.

El Indicador IMEF No Manufacturero registró una caída en noviembre de 1.7 puntos para cerrar en 50.1, manteniéndose en zona de expansión por nueve meses consecutivos. Su serie tendencia-ciclo aumentó 0.1 unidades para quedar en 50.9 y ubicarse en zona de expansión por 10 mes consecutivo. Por su parte, el Indicador ajustado por tamaño de empresa cayó 0.3 puntos para cerrar en 51.9 unidades.

Rodrigo Pérez Garza, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), informó que las cifras del Indicador IMEF de noviembre, junto con los resultados de otros indicadores de coyuntura, sugieren el desvanecimiento de la mejoría en la actividad económica que se esperaba para el cuarto trimestre de 2021. Si bien las tendencias ciclo, tanto del sector manufacturero como del sector no manufacturero, permanecieron en zona de expansión en noviembre, los índices disminuyeron, acercándose al umbral de 50 puntos.

En particular, el Indicador IMEF No Manufacturero tuvo una caída sensible y cerró apenas ligeramente por encima del umbral. Asimismo, sus cuatro subíndices disminuyeron, destacando las caídas de Producción y Nuevos Pedidos, cuando se esperaba una mejoría. No obstante, serán las cifras de diciembre las que confirmen el debilitamiento de la actividad económica en el país al cierre del año.