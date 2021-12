Integrantes exigen no destitución de presidenta de Jubilados y Pensionados del IMSS 'Nuevos Horizontes' en Torreón

Más de 200 personas que pertenecen a la Asociación de Ayuda Mutua de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS “Nuevos Horizontes” filial Torreón protestaron esta tarde para exigir la no destitución de Lorena Leticia Mancha Juárez como presidenta de la agrupación.

Señalan que el pasado 18 de noviembre, los citó el presidente nacional de la A.C. José Luis López González para informarles de la destitución del comité que preside dicha persona. Ella argumenta que fue votada por la asamblea y que quiere seguir luchando por la asociación.

Por su parte, María Guadalupe Vaquera Villanueva, secretaria de acción femenil filial 12B mencionó que ayer tocaba la Asamblea General Oficial pero que por difamaciones de personas dentro de la directiva les impidieron la entrada al salón de actos. Como la gente ya estaba citada, optaron por realizar la reunión en plena calle sobre todo para informarles que Mancha Juárez, oficialmente no ha sido destituida pues “nada más fue de voz”.

“La asamblea votó por ella, tenemos el acta donde las votaciones la favorecieron a ella. Quienes la están llevando son los afiliados, queremos aclarar que la directiva que está representada por Lorena Mancha, seguimos siendo la directiva que está en funciones, no puede venir a decir México si no hay por escrito nada, si no hay una causa, porque ni siquiera se ha investigado nada, ni se nos dijo por qué”, expuso.

Las personas inconformes comentaron que la asociación en Torreón tiene alrededor de 2 mil 100 asociados y asociadas.