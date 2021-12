Serán críticas próximas semanas: Mesa de Salud en La Laguna

Las siguientes semanas son críticas pues se definirá el comportamiento de la variante ómicron (B.1.1.529) del virus SARS-CoV-2 además de que habrá más convivios en La Laguna con motivo de las fiestas decembrinas, lo que podría representar un repunte en los contagios si la población no atiende las medidas sanitarias.

"En las siguientes dos semanas se va a definir su comportamiento, en Sudáfrica se ha visto que parece ser que se disemina más que la (variante) Delta, sin embargo no es más letal. Aparentemente los casos que se han tenido allá en Sudáfrica, los científicos o los médicos han reportado ellos que la sintomatología es del típico proceso viral, con el cuerpo cortado, malestar general, tos, pero al parecer no es más letal", explicó Alberto Salas Cepeda, especialista en asma, alergia e inmunología y miembro de la Mesa de Salud en La Laguna.

Indicó que las afectaciones por COVID-19 también se deben a la falta de vacunación pues el virus muta principalmente en las personas que no se han inoculado. En la Región Lagunera de Coahuila, el reporte es de 119 mil 663 personas que no se han aplicado ninguna dosis contra el virus SARS-CoV-2. Esto representa un 16% del total de la población vacunable que son 725 mil 790 personas, según datos de la Secretaría de Salud del estado.

"Este virus va a ser endémico, no se va a ir y yo creo que en las siguientes semanas, dos semanas, se va a definir el comportamiento de ómicron, realmente no es entrar en pánico con ello pero el mensaje a mandar a la comunidad es que vienen semanas difíciles de convivio. Ya volviendo a la comunidad (de La Laguna), nos hemos dado cuenta que se han estado incrementando los casos y que no debemos de ninguna manera la guardia en lo que respecta a prevención, hablando principalmente del cubrebocas, lavado de manos y no convivios en lugares cerrados porque eso es lo que disemina el virus".

El doctor indicó que se ha incrementado la hospitalización y el número de casos positivos en las pruebas diagnósticas que se realizan en los laboratorios. Por ello, exhortó a la población a no confiarse y vacunarse contra el virus SARS-CoV-2. Aunque dejó en claro que aplicarse el biológico anti-COVID-19 no significa que se pueden dejar de lado las medidas sanitarias y ponerse en riesgo uno mismo y a los demás.