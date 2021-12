Protestan para exigir pago puntual de pensión

Un grupo de adultos mayores se plantó a las afueras de las oficinas de Pensiones del Estado para exigir el pago puntual de su pensión ante el retraso en horas que se han registrado recientemente. Los inconformes temen que el pago de su aguinaldo también llegue con retraso.

"Delegación D-IV-3 del Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado de Durango región Laguna, exigimos: pago puntual en tiempo y forma de pensión; prestaciones y aguinaldo; y un trato digno acorde a nuestra edad y jerarquía", se leía en una de las lonas que acompañó al grupo de manifestantes.

En otra más lanzaban un llamado al gobernador José Rosas Aispuro Torres: "señor gobernador, ¿este es el gobierno de justicia social de sus promesas de campaña? ¡Afectando nuestra jubilación!".

Los inconformes detallaron que el pago ha llegado entre las 5 o 6 de la tarde en el último día, incluso comentaron que hace cuatro quincenas, su pago llegó al día siguiente. "Hay temor, ha habido notas periodísticas donde dice el gobernador que no hay dinero para pagar, que necesita cierta cantidad de dinero para pagar a los activos y 600 millones a los pensionados, que anda pidiendo dinero a la Federación para poder hacer frente a esa prestación, pidiendo dinero a la Federación a estas alturas cuando es una cosa que debió haber previsto con antelación, yo creo que no es justo", comentó Teresa.

Por su parte, Claudia Dueñas recordó también el adeudo que presenta el Estado ante la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por conceptos como el Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación (Fovi) y algunos seguros de vida, que si bien se cobraron a los beneficiarios, no se reportaron a las empresas.

"Hay un rezago importante en el pago de los seguros de vida, tenemos información que nos dieron en donde el Estado no pagó las pólizas, entonces es incongruente pensar que pagará, ¿por qué se gastan lo que no es de ellos?", cuestionó.

El grupo de pensionados recalcó que no por ser de la tercera edad no tienen derecho a manifestarse, por lo que no descartan nuevas movilizaciones si no reciben el pago de su aguinaldo en tiempo.

Se trata de la segunda movilización en menos de una semana que organiza un grupo de pensionados.

Manifestación

Exigencias de los adultos mayores: * Que el pago de su pensión se realice en tiempo y forma. * Que se les trate con dignidad y respeto. * Que el pago de su aguinaldo se entregue sin retrasos. * Se suman a las exigencias de los maestros de la sección 44 hacia el Estado, de pagar los pendientes que se tienen como el Fovi y los seguros de vida.