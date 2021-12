Lagunera Monserrat Castruita brilla en la alberca

La lagunera Monserrath Castruita Piña ya escribe su historia deportiva y es una atleta que ha dejado muy en alto el nombre de Coahuila a nivel nacional, dentro de la disciplina de la natación especial.

MULTIMEDALLISTA

Con 17 años de edad, esta atleta especial de Torreón ha logrado grandes satisfacciones, colgándose ya varias medallas de oro en diferentes competencias, sobre todo con los representativos coahuilenses en los Juegos Nacionales CONADE. "Empecé a competir en las escuelas de natación de La Laguna cuando tenía como 11 años, empecé con la maestra "Chelo" (Consuelo Martínez); en 2017 fue mi primera competencia a nivel nacional en Colima, yo iba muy emocionada porque no sabía qué era competir a ese nivel, era algo nuevo, algo impresionante", relató en entrevista "Monse", como cariñosamente le dicen.

"Algo que me ha dejado la natación es que me demostré que no tenía límites, que cuando me propongo algo lo puedo cumplir y que siempre estoy dispuesta a mejorar", agregó. La "Sirena de oro" tuvo gran satisfacción por sus logros en sus más recientes Juegos Para Nacionales Conade 2021, donde participó en cinco pruebas y logró cinco medallas de oro, una actuación más que dominante y digna del recuerdo. "Yo creo que todos los logros son importantes, no minimizo ninguno, pero si escogiera, mis favoritos serían la medalla de 2019 en 100 metros libre y la de 400 metros libre de este año, en Cancún, porque son medallas que me costaron bastante. Las busqué muchísimo en la alberca y la emoción al recibirlas es algo que no se puede explicar", afirmó.

VA POR MUCHO MÁS

"Para mí, ganar una medalla representa sacrificio dedicación y constancia, las cinco medallas de este año las disfruté mucho, las sufrí y las peleé bastante, pero tengo mucho más que demostrar dentro de la alberca y para eso tengo que seguir esforzándome", señaló. Monserrath Castruita tiene inspiraciones a la hora de estar en la alberca compitiendo, lo que le inyecta más ánimo para poder conseguir sus objetivos. "Yo creo que no hay mayor satisfacción que ver los resultados de tu esfuerzo, de tu constancia y tu disciplina, el ver la cara de mis papás y de mis hermanos, de ver su cara de felicidad cuando ven que me entregan los premios y las medallas. La verdad soy muy feliz con el equipo que tengo, todos tenemos el mismo objetivo, tenemos convivencia y nos llevamos muy bien entre todos, me gusta ser parte de ellos", agregó.

"Para mi, nadar representa una parte muy importante, es algo fundamental; además de ser un deporte muy completo, es algo que me hace feliz, lo disfruto y le tengo un cariño especial. Es algo que no dejaría de hacer. Las personas que más me inspiran son dos nadadores laguneros: Miguel de Lara y Nadia Porras, son atletas muy completos y lo que han logrado es impresionante", expresó la multi medallista de oro de los pasados Juegos Para Nacionales Conade 2021.