El furor por la preventa de los boletos para la cinta Spider-Man: No Way Home, sigue siendo una de las principales tendencias del día, no sólo por el colapsó de las páginas de Cinepolis y Cinemex, sino por una pelea que se desató en una plaza comercial de Morelos, mientras fans del héroe arácnido intentaban conseguir sus entradas.

De acuerdo a la información proporcionada por la página 'Nuestras Noticias Morelos', la escena tuvo lugar en la plaza Averanda, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, donde un grupo de jóvenes se fueron a los golpes unos contra otros, imágenes que quedaron registradas en un video que en poco tiempo se ha viralizado en redes sociales. Ver más: 'Ya se cayó'; fans se develan para comprar boletos de Spider-Man: No Way Home y colapsan páginas de cines Pese a que no está claro el motivo de la riña, se especula que se originó por el lugar en la fila. Como era de esperarse las imágenes se han convertido en blanco de risas e incluso memes entre internautas.