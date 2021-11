SALDRÁN A PROPONER

- El "Mudo" Aguirre está consciente que la llave ante los Tigres no está definida. Pero el orgullo de San Pedro de las Colonias, sabe que con la propuesta que maneja Guillermo Almada, están más cerca de las semifinales en la Liga MX.

Del planteamiento que tendrán el domingo por la tarde-noche en el Volcán, el delantero santista adelantó: "Debemos jugar a lo nuestro, hacer lo de todo el torneo, más allá del rival y su afición, hay que proponer lo que nos dice el profe (Almada). Si jugamos como en el primer tiempo (del partido de ida), sacaremos un resultado favorable".

Y es que el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, platicó que a todos sus compañeros los ve muy bien en el vestidor, contentos y bromeando como siempre, con la felicidad por el resultado que les fue favorable en los primeros 90 minutos.

"No he visto comentario alguno de que ya está definida la llave, tenemos un gran equipo que demostrará, eso es lo bueno, el siempre intentar proponer en cualquier cancha, eso nos favorece, ir a proponer y buscar el resultado a favor", señaló.

Para nada ocultó el hecho de que los felinos cuentan con grandes jugadores y en lo colectivo es un gran equipo, pero si juegan como en el primer tiempo en el Corona, pueden hacerlo de gran forma, sin prestarles tanto el balón, salir a presionarlos y buscar el resultado, para así agobiarlos en su campo.

Del anotar en la fiesta grande del futbol mexicano advirtió: "A uno como delantero, le motiva y da para adelante meter gol, así estoy, motivado y ansioso de volver a anotar, es una sensación bonita que no se me dio tanto en este torneo, pero llegó en liguilla y esperemos que sea buena racha para aportar al equipo".

Aguirre fue claro y manifestó que deben también poner en marcha, lo que han trabajado y la dedicación de todos los entrenamientos en el torneo, con muchos deseos de volver a llegar a la final, pero con el objetivo de traerse en esta ocasión la copa en casa y darle una alegría a sus seguidores, pero van partido a partido.

No considera como fracaso, si es que los Guerreros no llegan al partido por la disputa del campeonato. "Tampoco es obligación, es por nosotros mismos, queremos quedar campeones, a mi me gustaría hacerlo en el equipo de mis amores, estuvimos cerca el torneo pasado, pero me gustaría darle una copa a la institución y dejar nuestros nombres grabados con letras doradas".

SIN OPINAR

Tan enfocado está el "Mudo" en la vuelta de los cuartos de final ante Tigres, que cuando se le preguntó acerca de la actualidad de su todavía compañero, Alessio Da Cruz, así como de su posible traspaso a las Chivas Rayadas, no quiso opinar en ambos temas.

Sobre el neerlandés, a quien el técnico Guillermo Almada descartó tras el choque de ida que ganaron 2-1 a los felinos por una cuestión de indisciplina, el oriundo de San Pedro de las Colonias comentó: "Desconozco, no soy el indicado para hablar de este tema, no me corresponde contestar esa pregunta".

En cuanto al Rebaño Sagrado, confesó que ha visto rumores acerca de su fichaje, pero señaló: "Yo estoy enfocado con el club, pensando en los cuartos de final contra Tigres y luego que sea lo que Dios quiera".

SILBANTES

Luis Enrique Santander fue designado por la Comisión de Árbitros, para dirigir el encuentro de mañana en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

De 38 años de edad, el oriundo de Irapuato, Guanajuato será asistido en las bandas por Michel Alejandro Morales Morales y Jorge Antonio Sánchez Espinoza, mientras que como cuarto árbitro fungirá Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

Santander le pitó dos partidos en el torneo a Santos, un empate 0-0 ante Chivas en la jornada 4 y la derrota 2-1 ante Tijuana en la fecha 8, con un polémico penal al final del juego en contra de los Guerreros.

También dirigió dos partidos de Tigres, un empate 1-1 ante Atlas y un triunfo 3-0 ante Pachuca.

12 PARTIDOS ha disputado Eduardo Aguirre en el torneo, marcó un gol en el torneo regular y suma uno en liguilla.