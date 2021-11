Simplemente se busca ordenarlos: alcalde de Torreón sobre ambulantes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que los operativos recientes de ordenamiento del comercio ambulante se hacen con el único objetivo de mejorar la situación del comercio en todos los sentidos, además de brindar seguridad a quienes realizan sus compras o circulan diariamente dentro del sector Centro.

De la misma forma reconoció la necesidad laboral que tienen los habitantes de la región, quienes se aglomeran en calles del primer cuadro para intentar vender algún producto o servicio y a diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando por determinaciones oficiales y temas sanitarios les fue imposible tener un ingreso.

“Primero que nada yo entiendo la necesidad que tienen las personas de llevar un sustento a su casa, de llevar a cabo este tipo de comercio ambulante, hay que pues hablar con ellos, para que se ordenen, para que no invadan, para que no propicien situaciones que podamos lamentar el día de mañana, o sea, yo no apercibo a la gente que está trabajando, simplemente se busca ordenarlos”.

Recordó en ese sentido los recientes recorridos de inspección que han estado ejecutando trabajadores de Plazas y Mercados y de la propia oficina de Inspección y Verificación, en los cuales se pide constantemente a los vendedores que despejen las zonas peatonales, que eviten prácticas desleales, que no se extiendan más allá del espacio permitido y que observen todas las determinaciones sanitarias que se les han informado previamente.

En caso de que reincidan en actitudes irregulares se les amonesta verbalmente, luego se aplican sanciones, en casos extremos se procederá con el decomiso de los productos y el retiro de los puestos, medidas que buscan evitar precisamente con la labor de vigilancia y comunicación con los vendedores.