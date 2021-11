Alimentos caros son el principal reto de los banqueteros en La Laguna

En el marco de la temporada decembrina, el incremento en los costos de los insumos y sobre todo, la carestía en los alimentos, es el principal reto de los banqueteros, pues algunos productos han subido hasta un 200 o incluso 300 por ciento.

"Los insumos han subido mucho, algunos se han hasta triplicado de lo que costaban (en enero), entonces tenemos que contar con estrategias, no podemos dañar la economía de nuestros clientes, aparte, ahorita es un mal momento para aumentar los precios, nosotros seguimos manteniendo los mismos, a ver hasta cuánto aguantamos", explicó Bernardo Moctezuma González Hernández, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de La Laguna (Arebb).

Son cerca de 110 agremiados con los que se cuenta en este organismo, todos de La Laguna de Coahuila.

Indicó que la canasta básica, productos como el chile, tomate, frutas y verduras, son principalmente lo que se ha incrementado en este año y que afecta considerablemente la economía de los negocios que se dedican al ramo de alimentos.

"Estamos hablando de que se han incrementado en un 200 por ciento, como el chile, para esta temporada siempre se disparan los precios, algunos productos sí suben mucho", comentó, "nosotros tratamos de no aumentar los precios, de seguir manteniéndonos igual".

González Hernández consideró que la pandemia por COVID-19 causó problemas, en términos de la especulación, sin embargo, indicó que este año pudiera ser mejor, en cuanto a que durante el 2020 no se les permitió laborar en diciembre y, en esta ocasión, sí contarán con la oportunidad de abrir el establecimiento, además de que las condiciones económicas han mejorado en la región tras el avance que se ha tenido en la aplicación de la vacuna.

"Estábamos parados por completo, yo me vi obligado a cerrar porque no iba nadie, estuvo muy duro, no podíamos mantener la plantilla laboral, ahorita vamos por buen nivel, se ve que va a haber muchas fiestas en diciembre", dijo.

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) dio a conocer la incorporación de la Arebb y se suma a la campaña para la prevención de accidentes que impulsa el organismo empresarial en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad.